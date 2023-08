Le député fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, s’attend à ce que le projet de tramway de Gatineau soit annoncé en bonne et due forme au début du mois de septembre.

On va avoir de bonnes nouvelles à annoncer très bientôt , a-t-il lancé jeudi, lors d’une entrevue avec Radio-Canada.

La mairesse s’est jointe au consensus qui existait avec les conseillers. Et puis maintenant Québec, la Ville de Gatineau et la STO sont en train de peaufiner les détails.

Au début de l'été, la mairesse France Bélisle, avait dit considérer des modifications au tracé du tramway. (Photo d'archives)

Au début du mois de juin, les gouvernements fédéral et provincial avaient accusé la Ville de Gatineau de retarder une annonce officielle. Une source du gouvernement de François Legault avait même dit ne plus savoir qui était le porteur du projet.

Ces commentaires faisaient à la suite d'une vague de démissions au bureau de projet du tramway et d’une lettre de la Société de transport de l’Outaouais (STO), qui avait fuité dans les médias, dans laquelle l’organisation accusait la mairesse d’ingérence.

À ce sujet, le conseiller municipal et président du conseil d’administration de la STO , Jocelyn Blondin, a indiqué vendredi qu'une sixième personne a remis sa démission au bureau du tramway.

Même si Ottawa et Québec ont confirmé leur appui financier dans ce projet à plusieurs reprises, la mairesse France Bélisle affirmait plus tôt cet été qu’aucune entente de financement n’avait encore été signée.

Je reste positif , dit Blondin

Questionné à ce sujet à l'émission Les matins d'ici, Jocelyn Blondin n’a pas été en mesure de confirmer si une annonce officielle allait bel et bien survenir en septembre.

Officiellement, on n’a pas eu de date, mais on nous avait dit "fin de l’été, début de l'automne". On approche la fin de l’été et le début de l’automne.

Jocelyn Blondin, président du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais (Photo d'archives)

Ce qu’on entend dans les rumeurs, c’est que prochainement, on devrait avoir des réponses positives pour continuer les études , ajoute M. Blondin.

Avec les informations de Maude Ouellet et Frédéric Pepin