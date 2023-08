Maritime Electric et Bell Aliant se préparent à la saison des ouragans à l’Î.-P.-É.

Maritime Electric et Bell Aliant prennent des mesures préventives et préparent des stratégies d’intervention et de rétablissement de leur réseau en cas de tempête extrême.

Les fournisseurs d'électricité et de télécommunications de l’île disent avoir appris des leçons du passage de la tempête post-tropicale Fiona en septembre dernier.

Il est difficile de croire qu'un an s'est écoulé depuis Fiona, et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en coulisses depuis.

Les arbres arrachés par la tempête post-tropicale Fiona ont été la plus grande cause des pannes d’électricité à l’île l'an dernier.

Kim Griffin, porte-parole de Maritime Electric, a fait des mises à jour sur les pannes d'électricité survenues sur l'Île-du-Prince-Édouard à la suite du passage de Fiona, en septembre dernier. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Depuis, Maritime Electric a abattu plus de 150 arbres à proximité des réseaux de distribution les plus importants, selon Kim Griffin, porte-parole de Maritime Electric.

Plus de 3600 lignes ont été élaguées ou coupées.

Je ne peux pas prédire quel type de catastrophe naturelle frappera la province, mais je pense que les ouragans font partie de la norme , dit-elle

La société a aussi modifié, sur son site web, sa carte des pannes de courant pour ajouter, en temps réel, des estimations pour le rétablissement du courant.

Des équipes de Maritime Electric ont travaillé d'arrache-pied pour redonner l'électricité aux résidents de l'Î.-P.-É après le passage de Fiona. Les pannes de courant ont duré environ un mois pour certains résidents. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Les effectifs ont également été renforcés.

Nous avons embauché plus de personnel, mais nous avons aussi formé des personnes à d'autres rôles essentiels , ajoute Kim Griffin.

Maritime Electric souhaite aussi mieux distribuer ses employés à travers la province pendant les grandes tempêtes.

20 millions pour les télécommunications

Bell Aliant a investi environ 20 millions de dollars dans la résilience de son réseau de télécommunications depuis le passage de Fiona, selon Geoff Moore, directeur du réseau de l'entreprise.

Malheureusement, ces événements météorologiques extrêmes sont devenus plus fréquents au cours des dernières années, et ils font désormais partie de notre mode de fonctionnement.

Des centaines de génératrices ont été installées dans la région de l'Atlantique pour assurer le maintien des services sans fil et des lignes terrestres d’Internet pendant les pannes de courant.

L'entreprise de télécommunications a également mis en place des mesures pour s'assurer qu’elle dispose du carburant nécessaire pour alimenter ses génératrices.

Nous travaillerons avec nos fournisseurs de carburant pour obtenir un camion-citerne spécialisé qui sera disponible là où nous en aurons besoin, quand nous en aurons besoin , dit Geoff Moore.