L’augmentation des coûts du matériel scolaire complique la vie des parents en Saskatchewan

Des centaines de personnes ont attendu dans la file d’attente devant les locaux de l’organisme North Central Family Association (NCFA) jeudi pour obtenir des matériels scolaires pour la rentrée. Plusieurs d’entre eux affirment que la hausse des prix des fournitures scolaires les pousse à faire des choix difficiles.

Katherine Clubb est mère de cinq enfants, dont quatre sont scolarisés. Elle se dit soulagée , après avoir attendu des heures dans la queue pour que ses enfants aient l'occasion de choisir leur sac à dos préféré.

Ouvrir en mode plein écran Katherine Clubb est une mère de cinq enfants, dont quatre sont scolarisés. Photo : Radio-Canada / Adam Bent

Il s’agit d’une question de choix. Est-ce que je vais choisir de mettre de la nourriture sur la table pour mes enfants et un toit au-dessus de leur tête, ou est-ce que je vais sacrifier tout cela pour dépenser 200 $ en fournitures scolaires? se demande la mère qui est également bénévole à la NCFA .

Publicité

Selon les données de Statistique Canada, en juin, le taux d'inflation au Canada s'est établi à 2,8 %, soit le niveau le plus bas depuis mars 2021.

Cependant, la Saskatchewan a enregistré un taux d'inflation de 3,3 %, plaçant ainsi la province en troisième position derrière la Colombie-Britannique et le Québec.

Des analyses provinciales révèlent qu'au cours d'une période d'un an, le coût des aliments a augmenté de 7,6 %, celui du logement de 6,5 %, celui des soins de santé de 6,3 % et celui de l'éducation de 3,5 %.

Mme Clubb explique qu’avec l'augmentation du coût de la nourriture et du logement, il est de plus en plus difficile d'établir un budget pour acheter des matériels scolaires.

Quand on a un budget aussi serré, il est difficile de trouver des moyens pour acheter des fournitures scolaires comme un sac à dos ou une calculatrice scientifique , déplore-t-elle.

La directrice du développement à la NCFA , M.J. Deans-Beynham, explique que l'organisme voit une augmentation de demande des fournitures scolaires de la part des parents, surtout après la pandémie de COVID-19.

Ouvrir en mode plein écran M.J. Deans-Beynham est la directrice du développement de la North Central Family Association. Photo : Radio-Canada / Adam Bent

Selon elle, cette année, l'organisme a distribué 430 sacs à dos et de la nourriture gratuite à environ 700 parents. Ces chiffres représentent un record pour la NCFA , souligne M.J. Deans-Beynham.

Publicité

Nous voulons susciter l'enthousiasme de tous les enfants, de sorte que, quel que soit leur lieu de résidence ou leur situation familiale, le premier jour d'école puisse être intéressant pour tout le monde , précise-t-elle.

Cette dernière affirme que les gouvernements et les entreprises devront soutenir les organisations non gouvernementales pour apporter un changement à long terme .

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, le gouvernement de la Saskatchewan précise que, en juin, la province a investi 40 millions de dollars supplémentaires aux 27 divisions scolaires pour faire face à la croissance des matériels scolaires et aux défis des salles de classe d'aujourd'hui .

La province souligne également qu’elle dispose un total d’un budget de 104,9 millions de dollars pour les ressources pédagogiques, qui comprennent les fournitures scolaires et les dépenses liées aux élèves.

Avec les informations de Shlok Talati