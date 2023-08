Des jeunes de Timmins apprennent à prendre l’autobus

En vue de la rentrée scolaire, l’activité annuelle Bus Buddies a eu lieu mercredi dernier à Timmins, en collaboration avec le service de police municipal.

Prendre l’autobus pour aller à l’école peut être intimidant pour les tout-petits et pour leurs parents.

Depuis plus de 20 ans, le comité Bus Buddies, composé de représentants de tous les conseils scolaires de la région de Timmins ainsi que des policiers et des parents, organise cette activité gratuite.

Des agents de la police de Timmins étaient présents en début de soirée mercredi à l’école catholique St-Dominique pour accueillir environ 90 petits passagers.

Marc Depatie, porte-parole de la police de Timmins, explique que le but du programme est de familiariser les enfants avec les comportements appropriés en autobus scolaire et les règles de sécurité liées aux autobus scolaires.

Bus Buddies permet aussi de réduire le niveau d'anxiété pour les nouveaux usagers d'autobus scolaire , poursuit-il.

Selon Linda Geno, coordonnatrice du transport pour le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, l'activité a un impact positif sur l'expérience des jeunes écoliers.

Ça apporte un élément de sécurité, de ne pas avoir peur d'un véhicule jaune, long, et grand , explique-t-elle.

Des vidéos éducatives ont été présentées aux enfants et à leurs parents et un court voyage en autobus a permis de montrer aux enfants comment monter et descendre du bus.

Les futurs écoliers ont donc pu comprendre ce qui les attend en tant que passagers en autobus scolaire, alors que leur première rentrée approche à grands pas.