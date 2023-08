L’Ontario ne permettra pas la construction de logements sur des terres protégées à Caledon

Des terres protégées de la ceinture de verdure près de la Ville de Caledon, au nord-ouest de Toronto, ne feront plus partie d’un nouveau lotissement dans le secteur, selon le gouvernement provincial. Cette décision survient après que les résidents ont été avertis que la province considérait utiliser son autorité pour développer une partie des terres protégées dans le secteur.

Le canton de Caledon, situé à environ 45 minutes au nord-ouest de Toronto, a tenu une rencontre pour discuter de la modification d’un arrêté ministériel de zonage (AMZ) qui aurait permis le développement de 141 hectares de terres principalement agricoles, dont 41 hectares de terres protégées de la ceinture de verdure.

Les AMZ sont sont des outils de planification qui permet à la province de contourner les règles de planification locale et d’accélérer les projets qu’elle veut réaliser.

Peu avant cette réunion jeudi, la province a déclaré à la ville et à CBC que, contrairement à ce qui était prévu dans la proposition, les terres de la ceinture de verdure à Caledon resteraient protégées. La zone couverte par le changement proposé à l’ AMZ sera désormais 100 hectares.

Ouvrir en mode plein écran Voici une image prise par un drone d'une zone destinée à être aménagée après que la province a émis un AMZ pour une partie de terrain, y compris des terres de la ceinture de verdure, près de Caledon. Photo : CBC/Patrick Morrell

La nouvelle survient alors que le gouvernement Ford fait l’objet de plusieurs critiques concernant son projet de construction de logement sur 15 sites des régions du Grand Toronto et Hamilton qui ont été retirées de la ceinture de verdure en décembre dernier.

Il y a deux semaines, la vérificatrice générale de la province, Bonnie Lysk a publié un rapport accablant sur les démarches du gouvernement pour sélectionner ces 15 sites de développement. Le rapport indique que la province a favorisé un petit groupe de promoteurs immobiliers qui risquent de gagner des milliards de dollars grâce au changement à la ceinture de verdure.

La controverse a par ailleurs provoqué la démission du chef du cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement et a déclenché une éventuelle enquête de la Gendarmerie royale du Canada sur cette affaire.

Une affaire qui date de plus de 3 ans

En juillet 2020, la province a émis un AMZ afin de permettre à plusieurs grands promoteurs de construire un nouveau quartier à Caledon. Les propriétaires fonciers incluaient Brookvalley Project Management, Fieldgate Developments, Laurier Homes, Mattamy Homes, Paradise Developments et The Conservatory Group.

En 2022, le promoteur Brookvalley Project Management, qui est dirigé par un membre d’une importante famille de promoteurs immobiliers basée à Vaughan, en Ontario, a soumis une proposition de construction de 4551 maisons, majoritairement unifamiliales, sur des terrains adjacents à la zone couverte par l’ AMZ de 2020.

Les fonctionnaires de la ville de Caledon ont recommandé aux conseillers municipaux de rejeter cette proposition, en disant que la proposition de Brookvalley Project Management était incomplète. Le conseil a donc renvoyé la question au personnel de la Ville pour qu’il effectue un travail de planification plus approfondi.

Le développement à faible densité est dépassé et ne correspont pas aux objectifs de Caledon en matière de changement climatique.

Dans un avis public publié sur son site web le 3 août 2023, la Ville indique avoir reçu un avis que la province proposait de modifier l’ AMZ de 2020 pour y inclure 141 hectares de plus, dont 41 hectares de terres protégées dans la ceinture de verdure.

La Ville de Caledon dit ne pas avoir demandé cet arrêté ministériel de zonage.

Or, dans ses commentaires sur la proposition, le département d’urbanisme de la Ville a déclaré que le développement est majoritairement à faible densité et que bâtir sur ces 141 hectares conduirait à des communautés incomplètes et à un étalement urbain.

Le porte-parole du ministère des Affaires municipales et du Logement, Chris Poulos, indique que le ministère a reçu une demande pour un arrêté ministériel de zonage le 1er juin 2023. Conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, le ministère a ensuite commencé les consultations publiques.

Au cours du processus de consultation, le ministère a réalisé que la modification en question incluait des terres protégées de la ceinture de verdure , explique M. Poulos par courriel.

Il continue en disant que toute considération de ce changement à l’ AMZ à Caledon n’inclurait dorénavant pas les terres dans la ceinture de verdure.

Une planification urbaine qui manque de vision, selon les résidents

L’arrêté ministériel de zonage proposé à Caledon figure parmi plusieurs dans cette ville.

En mars 2022, la province a émis un AMZ pour la construction de bâtiments industriels par le promoteur Tribal Partners. En septembre 2022, un autre arrêté a permis au développeur Rice Group de bâtir un parc industriel.

Selon Cheryl Connors, une résidente de Caledon, l’utilisation fréquente des AMZ par la province enlève un certain pouvoir décisionnel des municipalités en ce qui concerne l’aménagement du territoire.

Les municipalités ont perdu leur capacité à gouverner et se transforment en agences du gouvernement provincial. Elles n’ont pas leur mot à dire sur où, quand, comment les développements immobiliers ont lieu , lance-t-elle.

Une autre résidente, Kathleen Wilson, croit que les arrêtés ministériels privilégient les promoteurs immobiliers et non les résidents de Caledon.

Nous ne planifions pas notre ville avec un but précis en tête , dit-elle. Notre planification urbaine tourne autour du fait qu’un promoteur a acheté des terres agricoles à un bon prix, et veut faire des profits.

Avec les informations de Ryan Patrick Jones de CBC