Dans un contexte d’inflation, de nombreux parents doivent user d’ingéniosité en cette période de rentrée scolaire.

Grace Santos, mère de deux enfants, s’est mise à la quête des aubaines pour faire des économies. Consciente que la facture de la rentrée des classes peut être difficile à avaler, elle surveille les aubaines de la rentrée des classes depuis plusieurs semaines et compare les prix à plusieurs endroits avant de faire ses achats.

Grace Santos fait partie des nombreux Canadiens qui cherchent les meilleurs aubaines pour la rentrée scolaire. Photo : Grace Santos

Elle précise aussi qu’elle veut prendre son temps et s'assurer de trouver le meilleur rapport qualité-prix sur les articles dont elle a besoin pour son fils de 7 ans et sa fille de 8 ans.

De son côté, Jill McCracken ne cache pas que le prix élevé du matériel qu’elle doit acheter à la rentrée représente un cauchemar pour elle à l’approche de la rentrée des classes.

La vie à Toronto est très chère et tout devient de plus en plus dispendieux , lance Mme McCracken.

La mère doit acheter des fournitures scolaires essentielles pour deux de ses enfants cette année, mais assure qu’elle tentera de réutiliser certaines choses des années précédentes.

Nous utilisons le même sac à dos et le même sac à lunch depuis cinq ans maintenant , explique-t-elle, déplorant les prix qui augmentent partout autour d'elle.

En raison de l'inflation, Jill McCracken récupére et recycle plutôt que d'achater de nouvelles fournitures et de nouveaux vêtements lors de chaque rentrée scolaire. Photo : Jill McCracken

Une déclaration qui n’étonne pas Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) au Québec.

Les parents souhaitent éviter le gaspillage , explique-t-il.

On note d'ailleurs qu'il y a beaucoup de boutiques de vente de vêtements usagés en ligne. C'est un changement de comportement chez les consommateurs qui n'hésitent pas à essayer de voir de quelle façon ils peuvent sauver des sous , ajoute-t-il.

Des consommateurs plus prudents cette année

Selon le sondage sur les achats de la rentrée scolaire 2023 du CCCD réalisé en partenariat avec Caddle, les consommateurs canadiens ont choisi de miser davantage sur les l'achat d'articles à bas prix et que les parents prévoient de dépenser prudemment cette année .

Les Canadiens dépensent cette année d’une manière plus consciente , indique M. Rochette.

Michel Rochette est le président du Conseil canadien du commerce de détail Québec. Photo : Michel Rochette

Le sondage indique que 73,6 % des Canadiens prévoient dépenser plus de 50 $ pour la rentrée . Le nombre de personnes qui entendant dépenser moins de 50 $ a augmenté de 3,4 % par rapport à 2022.

Cela indique que bien des gens ont décidé de resserrer les cordons de leur bourse en raison de la situation économique actuelle , note l’organisme.

Le sondage a été réalisé en juillet 2023 à l’aide de la plateforme mobile et du panel en ligne de Caddle auprès d’échantillons aléatoires représentatifs de 9165 et de 9848 adultes canadiens. Toutes les données présentées comportent une marge d’erreur de 1 % ou moins.

Le comportement des consommateurs sous la loupe

Si les consommateurs continuent à planifier leurs achats en vue de la rentrée en 2023, ils comptent cependant les effectuer à une date plus rapprochée de la rentrée.

L'enquête a révélé en effet que 15,7 % des Canadiens font leurs achats une semaine ou moins avant la rentrée scolaire.

Il s’agit d’un changement de comportement par rapport aux deux dernières années , observe M. Rochette. Pendant la pandémie, les gens faisaient leurs achats beaucoup plus tôt, car de nombreux articles étaient en rupture de stock .

La conscience des coûts signifie que les familles prennent plus de temps pour magasiner et font davantage d'efforts pour trouver les articles au rabais , conclut-il.

Avec des informations de Deborah St-Victor