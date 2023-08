Le parc très populaire Joffre Lakes fermé par deux Premières Nations jusqu’au 30 septembre

Deux Premières Nations de la région de Pemberton, près de Whistler, interdisent pendant plus d'un mois l'accès au parc provincial Joffre Lakes, une destination très prisée des randonneurs et des touristes, afin d'y tenir leurs activités traditionnelles de cueillette et de célébrations des récoltes.

Les Nations Lilwat et N'Quatqua ont indiqué dans un communiqué mercredi qu'elles se prévalent de leur droit de gestion de leurs terres pour pouvoir profiter de leurs ressources.

Le parc provincial Joffre Lakes, aussi appelé Pipi7iyekw, sera rouvert au public le 30 septembre prochain à l’occasion de la Journée de la Vérité et de la Réconciliation, disent-elles.

Nous faisons valoir nos titres et nos droits à notre territoire non cédé pour prendre le temps de récolter et cueillir nos ressources au sein de notre territoire , peut-on lire dans la déclaration signée par les chefs Kukwpi Skalúlmecw Dean Nelson et Kukwpi Micah Thevarge.

Les deux Premières Nations citent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui souligne leur droit de gestion de leurs terres et soulignent que ce droit a été validé dans une décision de la Cour Suprême du Canada sur la cause de la Première Nation Tsilqot’in.

Assurer un accès communautaire à la nourriture de subsistance et aux activités traditionnelles est aussi un élément clé du Plan de gestion du parc, élaboré conjointement par la province et les Premières Nations en 2019 et 2021.

Ouvrir en mode plein écran L'accessibilité et la beauté du parc Joffre Lakes font en sorte que le sentier est très achalandé. Photo : RADIO-CANADA/Julie Landry

Avis laconique sur la page web des parcs provinciaux

Le nombre extrême de visiteurs soulève depuis des années des inquiétudes liées aux déchets laissés sur place et aux problèmes de stationnement.

Plus de 196 000 personnes ont visité le parc en 2019, plus du triple du nombre de randonneurs en 2010.

La province a instauré un système de laissez-passer quotidien gratuit, en 2021, pour limiter l’achalandage dans le parc.

Le site web de BC Parks dit toujours que le parc provincial est ouvert au public à longueur d'année. Toutefois, le statut du parc indique qu’il est fermé .

Un avis daté du 24 août se trouve également sur le site web : En raison de circonstances imprévues, le parc Joffre Lakes est actuellement inaccessible au public. Tous les détenteurs de laissez-passer d’un jour et de réservations ont été contactés directement. SVP, continuez de consulter cette page pour des mises à jour.

CBC/Radio-Canada a fait une demande de commentaires auprès du ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, qui est responsable des parcs provinciaux.