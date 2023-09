Le lac Winnipeg est l,une des plus grandes surfaces d’eau douce de la planète. Nos archives montrent que, depuis des décennies, les Manitobains en apprécient la beauté mais s’inquiètent également de la dégradation de ses eaux et de son environnement.

À la rescousse d’un environnement menacé

1:46 Reportage du journaliste Émile Lapointe sur un événement organisé à Gimli pour la sauvegarde de l'environnement du lac Winnipeg

Le 3 juillet 2022, comme le rapporte le journaliste Émile Lapointe au Téléjournal Manitoba, la communauté rurale de Gimli ainsi que des scientifiques et des touristes se sont mobilisés pour la préservation du plus grand lac du Manitoba.

Le lac Winnipeg est le dixième plan d’eau douce en importance du monde.

Son bassin hydrographique est énorme. Il s’étend sur quatre provinces canadiennes et quatre états américains.

Charlie Burns, coprésident de l’organisme Sauvons le lac Winnipeg, le décrit comme un bijou qui doit être protégé pour l’avenir.

La population semble être d’accord avec lui.

Un endroit populaire depuis des décennies

Le lac Winnipeg est grandiose et immense. Il faut, pour y naviguer à certains endroits, avoir recours à des phares pour guider les marins et les plaisanciers.

3:39 Reportage du journaliste Pierre Verrière sur les phares du lac Winnipeg

Les phares, et ceux qui en ont été les gardiens, sont les vedettes de ce reportage du journaliste Pierre Verrière présenté au Téléjournal Manitoba, le 6 août 2019.

Certains de ces phares sont maintenant classés monuments historiques par les gouvernements canadien et manitobain.

Les images du reportage de Pierre Verrière confirment la beauté du lac Winnipeg.

Ce fait explique qu’il a été transformé en lieu de villégiature depuis plusieurs décennies.

5:11 Reportage du journaliste Maurice Auger sur les origines de la plage Albert à la pointe sud du lac Winnipeg

C’est ce que nous montre le reportage du journaliste Maurice Auger présenté à l’émission Reflets d’un pays, le 12 août 1977.

À la pointe sud du lac se trouve la plage Albert.

À la fin des années 1940, l’abbé Léo Blais y encourage la création d’un camp d’été pour les enfants francophones.

Des familles de Saint-Boniface, comme celle de Louis Hébert, viennent s’y installer.

De nos jours, la plage Albert demeure un endroit très populaire auprès des francophones de Saint-Boniface.

Une protection demandée depuis des années

Le lac Winnipeg n’est pas seulement un bel endroit pour se divertir.

Il dispose notamment de beaucoup de ressources naturelles, notamment halieutiques.

8:56 Reportage du journaliste-réalisateur Rémi Gosselin sur la dégradation environnementale du lac Winnipeg

Cette beauté et ces ressources se doivent d’être protégées, affirme le pêcheur Robert Kristjanson au journaliste-réalisateur Rémi Gosselin dans un reportage présenté à l’émission La semaine verte, le 5 novembre 2006.

Dans les eaux du lac prolifèrent des algues vertes.

Ces dernières, alimentées par la pollution, asphyxient la vie marine et produisent des toxines nuisibles qui menacent la santé du lac.

La bonne condition de l’écosystème du lac Winnipeg est, en 2023, affaiblie autant par les algues vertes que par la propagation des moules zébrées.

De plus, la mauvaise gestion des eaux usées favorise l'éclosion de la bactérie E. coli et provoque des fermetures plus ou moins prolongées de plusieurs plages du lac Winnipeg.

En 2021, les gouvernements fédéral et provincial ont signé une nouvelle entente de 10 ans visant à protéger l’écosystème du lac Winnipeg.