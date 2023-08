Vives inquiétudes sur l’enseignement à l’école Gabriel-Le Courtois

Le Conseil d’établissement de l’école Gabriel Le Courtois, à Sainte-Anne-des-Monts, demande au Centre de services scolaire (CSS) des Chic-Chocs de créer un comité de crise pour contrer les impacts de la pénurie d'enseignants qualifiés.

Jeudi soir, le Conseil d’établissement de l’école secondaire a organisé une réunion extraordinaire à la suite d’une lettre expédiée par des parents aux gestionnaires du CSS ainsi qu’à différents membres des comités administratifs.

Une quarantaine de parents dont plusieurs signataires de la lettre étaient présents, jeudi, lors de la rencontre du conseil d'établissement.

Ces parents dénoncent le grand nombre d’enseignants qui se sont succédé dans les classes de l’école Gabriel-Le Courtois l’an dernier.

Selon la lettre expédiée à la mi-août et signée par 16 parents, pas moins de 14 enseignants différents ont été requis pour les neuf matières du programme de première secondaire.

Sur ces 14 enseignants, nous estimons de 3 à 4 ceux qui étaient qualifiés. Par exemple, en mathématique, une matière de base, un enseignant qualifié a débuté l’année et a enseigné jusqu’à Noël. Il a été remplacé en janvier par un enseignant non qualifié jusqu’en mai, et ensuite deux autres enseignants non qualifiés se sont succédé jusqu’à la fin juin. Nous pouvons copier-coller ce scénario à plusieurs autres classes de l’école.

Extrait de la lettre envoyée à la direction du CSS des Chic-Chocs le 18 août 2023