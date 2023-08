Il y a 60 ans, le 28 août 1963, le pasteur baptiste et militant pour les droits civiques, Martin Luther King, prononçait son discours intitulé « I have a dream » (Je fais un rêve) à Washington. Nos reportages d’archives témoignent que ce discours a marqué un moment déterminant dans la lutte des Noirs contre la discrimination raciale.

Lors de ce moment historique, 250 000 mille personnes marchent à Washington pour réclamer dignité, égalité et emploi pour la population afro-américaine. La journaliste Judith Jasmin est sur place pour décrire l’événement.

Son reportage est présenté à l’émission Champ libre le 2 novembre 1963.

1:33 La journaliste Judith Jasmin présente un reportage sur le mouvement antiségrégationniste aux États-Unis et le discours de Martin Luther King à Washington.

Martin Luther King transmet un message rassembleur empreint d’espoir. I have a dream vaudra à Martin Luther King le prix Nobel de la paix 1964 et deviendra un des discours les plus importants du XXe siècle.

Devant le monument Abraham Lincoln, le père des libertés civiles américaines qui a aboli l'esclavage 100 ans auparavant, une marée humaine réclame le droit à la dignité et à la liberté pour la population noire américaine qui connait la ségrégation et l'humiliation.

Lors du 40e anniversaire du discours, la journaliste Danielle Levasseur revient sur son impact et sur le contexte historique dans lequel il a été prononcé.

1:11 À l’occasion du 40e anniversaire du discours de Martin Luther King, la journaliste Danielle Levasseur.

À l’époque du discours, les Noirs sont séparés des Blancs dans les lieux publics. Ils n’ont pas accès aux écoles publiques.

Je fais un rêve qu’un jour cette nation se tiendra debout et que mes quatre enfants ne seront plus jugés selon la couleur de leur peau.

Un an après I have a dream , le 2 juillet 1964, le président américain Lyndon B. Johnson signe la « Civil Rights Act » qui abolit la ségrégation raciale et les pratiques discriminatoires. Martin Luther King est présent lors de la signature de cette loi.

Une loi initialement proposée par le président John F. Kennedy.

La discrimination ne cesse pas pour autant. À la fin de 1964, Martin Luther King est arrêté lors d'une marche pour le droit de vote. En août 1965, des émeutes raciales à Los Angeles font une trentaine de morts. Martin Luther King est assassiné le 4 avril 1968.

Le 6 octobre 2011, le président des États-Unis, Barak Obama, inaugure le monument Martin Luther King sur le National Mall à Washington. Le journaliste Michel C. Auger assiste à la cérémonie. Son reportage est présenté au Téléjournal.

2:04 Reportage de Michel C. Auger sur l’inauguration du monument Martin Luther King à Washington.

Près de 50 ans après le discours du pasteur, son message garde toute sa pertinence.

Il faut se souvenir de lui parce que malheureusement, l’histoire est en train de se répéter mentionne une passante venue assister à l’inauguration du monument.

C’est aussi ce qu’est venu dire le président Barak Obama lors du discours d’inauguration.

50 ans après le discours de Luther King, le premier président noir des États-Unis croit que la croisade pour l’égalité et la justice qu’avait commencée King n’est pas encore terminée.

Mais comme le mentionne le journaliste Michel C. Auger dans le reportage, le monument de Martin Luther King le fait entrer dans le club sélect des héros de la nation. Une façon de célébrer son héritage et de mesurer le chemin parcouru .