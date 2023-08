EPCOR prévoit des mesures pour garantir l’eau potable à Edmonton même en cas d’inondations

L’entreprise de services publics d’Edmonton, EPCOR, veut protéger l'approvisionnement en eau potable contre les inondations, rendues plus probables par les changements climatiques.

Elle prévoit la construction des murs en béton et des bermes autour de deux de ses usines de traitement d'eau potable à Rossdale et E.L. Smith, situées dans la plaine d'inondation de la rivière Saskatchewan Nord.

La mise en œuvre de ce projet devrait commencer l'année prochaine avec un budget de 65 millions de dollars, dont environ 22 millions proviennent des gouvernements fédéral et provincial. Les barrières sont destinées à limiter les dommages potentiels aux installations en cas d'inondation et à garantir un approvisionnement en eau sûr aux 1,3 million de personnes que les usines desservent actuellement dans la région d'Edmonton.

La directrice des usines de traitement des eaux chez EPCOR, Audrey Cudrak, affirme que le risque de se trouver en situation d'urgence est de plus en plus élevé avec les changements climatiques. La modélisation du changement climatique montre le risque de conditions météorologiques plus extrêmes à l'avenir, et cela inclut les inondations extrêmes , dit-elle.

Si la membrane qui recouvre les deux réservoirs d'eau souterrains de Rossdale est contaminée, il faudra des mois et des dizaines de millions de dollars pour la réparer. En outre, 90 communautés auraient l'ordre de faire bouillir l'eau et dépendraient de l'eau acheminée par camion, renchérit Audrey Cudrak.

Le projet d'atténuation des inondations, qui prévoit la construction d'un mur sur une longueur de 550 mètres au nord des sentiers à usage mixte le long de la rivière, est en cours de réalisation depuis cinq ans.

Publicité

Les barrières du côté sud de Rossdale devraient avoir une hauteur de un à deux mètres, tandis qu'un talus recouvert d'herbe autour d'E.L Smith aura une hauteur d'environ deux mètres et le mur anti-inondation une hauteur de deux à quatre mètres et demi.

Consultations et préoccupations

Le site à aménager se trouve à proximité d'un lieu de sépulture traditionnel autochtone situé sur le terrain de la centrale Rossdale.

EPCOR a consulté les communautés locales et les Premières Nations, selon Jed Johns, directeur des relations gouvernementales et autochtones de l'entreprise. Il indique que 30 groupes ont été consultés et qu'une surveillance sera exercée par les Autochtones. L'ensemble du site est sensible, nous le considérons comme tel , affirme-t-il. Les Nations et les communautés autochtones surveilleront les fouilles que nous effectuerons sur le site.

Le projet nécessiterait également l'abattage de 557 arbres, dont 77 arbres matures, selon Epcor. L'entreprise dit disposer d'un plan de gestion à long terme qui permettra de naturaliser plus de végétation et d'habitat faunique que ce qui sera enlevé.

Ouvrir en mode plein écran Barriere de la station d'épuration d'eau de Rossdale à Edmonton Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos Avalos

L'Edmonton River Valley Conservation Coalition remet en question l'approche consistant à retenir la rivière dans une plaine inondable, arguant que les bermes et les murs en béton aggravent les inondations.

Publicité

Kristine Kowalchuk, de la coalition, affirme que de nombreuses autres villes mettent en œuvre une approche de l'eau lente qui permet au paysage d'absorber l'eau, ce qui est ce qu'une plaine inondable est censée faire.

Cette approche fondée sur la nature est rentable, protège les corridors de la faune, la végétation qui soutient les berges et prévient la sécheresse, et permet de restaurer l'habitat plutôt que d'en détruire d'autres , insiste-t-elle.

L'emplacement de ces barrières d'atténuation des inondations dans la vallée de la rivière Saskatchewan Nord doit être approuvé par le conseil municipal de la ville d'Edmonton. EPCOR présentera les détails du projet au comité des services publics du conseil municipal lors d'une réunion le 5 septembre.

Avec les informations de Natasha Riebe