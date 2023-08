Le Kremlin a démenti vendredi avoir ordonné la mort de Evgueni Prigojine, chef du groupe paramilitaire Wagner et ennemi de Vladimir Poutine, présumé mort après l’écrasement de son avion.

C'est un mensonge absolu, il faut aborder cette problématique [du crash] en se basant sur des faits , a affirmé Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe interrogé sur les insinuations de dirigeants occidentaux selon lesquelles le Kremlin aurait ordonné l'assassinat de M. Prigojine.

Actuellement, autour de la catastrophe aérienne et des morts tragiques de passagers, notamment Evgueni Prigojine, il y a beaucoup de spéculations et on sait bien dans quel sens on spécule en Occident , a-t-il aussi dit.

Selon lui, l'enquête suit son cours, relevant que Vladimir Poutine avait indiqué lui-même jeudi en attendre les résultats .

Le président russe, qui considérait Evgueni Prigojine comme un traître depuis sa rébellion armée, a salué jeudi soir, après 24 heures de silence, la mémoire d'un homme « talentueux » qui a toutefois commis de graves erreurs dans sa vie .

Il a parlé au passé de cet ex-allié au destin compliqué , à l'œuvre en Afrique et en Ukraine, mais qui avait retourné ses hommes contre Moscou en juin.

Le président russe Vladimir Poutine.

Evgueni Prigojine avait mené les 23-24 juin une rébellion contre l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, marchant sur Moscou, prenant un quartier général militaire et abattant des avions de l'armée russe.

Il avait renoncé à sa mutinerie après un accord qui prévoyait son exil avec ses hommes au Bélarus et l'abandon des poursuites.

Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi un décret obligeant les membres des formations paramilitaires à prêter serment à la Russie, comme le font les soldats de l'armée régulière.

En vertu de ce décret publié sur le site internet du gouvernement, ils devront notamment jurer fidélité et loyauté à la Russie et de suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs .

Ils s'engagent aussi à respecter de manière sacrée la Constitution russe , accomplir consciencieusement les tâches qui [leur] sont confiées et défendre courageusement l'indépendance et l'ordre constitutionnel du pays.

Un décès présumé

Pour le moment, le décès du chef de Wagner reste présumé, car les expertises génétiques pour identifier formellement les corps des victimes sont encore en cours.

Les enquêteurs n'ont rien dit des pistes examinées, n'évoquant ni la thèse de l'accident ni celle d'une bombe, d'un missile sol-air ou d'une erreur de pilotage.

Parmi les sept passagers et trois membres d'équipage, aucun n'a survécu.

L'avion s'est écasé dans la région de Tver, en Russie, le 23 août 2023.

L'agence russe pour le transport aérien Rossaviatsia a cependant confirmé qu'Evgueni Prigojine se trouvait à bord du jet privé Embraer Legacy effectuant un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg.

L’appareil transportant Prigojine et sa garde rapprochée s'est écrasé en début de soirée mercredi près du village de Koujenkino dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, faisant immédiatement naître des soupçons d'un assassinat orchestré au sommet du pouvoir russe.

Des soupçons

À Washington, Paris, Berlin ou Kiev, de hauts responsables ont sous-entendu que leurs soupçons se portaient directement sur le Kremlin.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu à souligner que Kiev n'avait rien à voir avec la tragédie, sous-entendant que le Kremlin était responsable.

De son côté, le département américain de la Défense a déclaré jeudi qu'aucune information ne suggérait actuellement qu'un tir de missile était à l'origine du crash de l'avion.

Le porte-parole du Pentagone, le général Patrick Ryder, n'a fourni ni preuves ni détails supplémentaires concernant ce que les autorités américaines pensent être à l'origine de l’écrasement.

Nous ne disposons d'aucune information permettant de confirmer les informations de la presse selon lesquelles l'avion a été abattu par un missile , a-t-il déclaré.

D’autres sources gouvernementales, citées par The Wall Street Journal, évoquaient hier la possibilité d'une bombe embarquée ou d'un sabotage. Tous s'entendent par contre à Washington sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un accident.

Au Royaume-Uni, des sources au sein de la Défense ont déclaré à la BBC que le FSB, les services secrets russes, serait l'organe le plus susceptible d'être à l'origine de la disparition d'Evgueni Prigojine.

L'ancien KGB, dont faisait lui-même partie le président Poutine, lui serait particulièrement loyal.

Avec les informations de Agence France-Presse, Reuters et Wall Street Journal