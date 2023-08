De nouvelles infrastructures pour les cyclistes pourraient bientôt voir le jour dans un secteur d’Ottawa-Sud, qui est considéré comme propice aux accidents. Le comité des transports a approuvé une liste de recommandations en ce sens, qui doivent encore faire l’objet d’un vote au conseil municipal.

Le comité recommande d'ajouter une voie cyclable dans chaque direction sur la rue Bank, entre la promenade Riverside et la rue Chesley, y compris sur le pont Billings.

Une collision mortelle était survenue à cet endroit en 2013. La cycliste Meg Dussault s’était fait happer par un camion.

Le comité ne précise pas si les pistes cyclables sur le pont seraient séparées, mais les trois voies de circulation pour les automobilistes resteraient en place.

On recommande également de réserver une voie pour les autobus en direction nord sur la rue Bank, pendant l’heure de pointe de l'après-midi. Les cyclistes seraient également autorisés à emprunter cette voie.

Le comité des transports a étudié la circulation sur une portion de la rue Bank et du pont Billings avant de présenter ses recommandations. Photo : Source: Ville d'Ottawa

Ça a longtemps été un défi, un problème de sécurité à régler , pense la responsable du programme de planification du transport actif de la Ville, Deborah Lightman.

Nous sommes heureux de mettre de l’avant une solution qui améliorera la situation.

Selon les statistiques compilées dans le rapport du comité, 70 collisions ont été signalées à l'intersection de la rue Bank et de la promenade Riverside entre 2017 et 2021. Cinq impliquaient des cyclistes et trois des piétons.

Les cyclistes saluent ces recommandations

Bike Ottawa, qui défend les intérêts des cyclistes, se réjouit des recommandations du comité des transports. Le secteur préoccupe l’organisme depuis longtemps.

Vous avez le choix entre rouler sur la route, entre une barrière d’acier à droite et des conducteurs impatients derrière et à gauche, ou rouler sur un trottoir étroit et mettre en danger les gens qui s'y trouvent , explique William van Geest, membre de Bike Ottawa.

Je peux vous dire que c'est assez inconfortable.

Selon les données de la Ville, des collisions se produisent en moyenne tous les 26 jours à cette intersection , fait valoir son collègue Neil Saravanamuttoo.

La cycliste Meg Dussault est morte à la suite d'une collision avec un camion-toupie, en 2013. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ashley Burke/CBC

Les membres du comité des transports espèrent faire coïncider les travaux avec le projet de revitalisation de la rue Bank, qui prévoit déjà l’ajout de pistes cyclables entre l'avenue Ledbury et la promenade Riverside.

Selon eux, le mariage des deux projets permettrait de réduire considérablement les coûts . Celui qu’ils ont proposé cette semaine coûterait 1,5 million de dollars, et serait financé avec des sommes déjà incluses dans le budget.

Des commerçants s'inquiètent de la perte de places de stationnement

Pour permettre l’ajout de pistes cyclables, 14 places de stationnement au sud de l'avenue Cameron seraient supprimées, tandis que 41 autres places en direction est sur la rue Bank seraient inaccessibles pendant l’heure de pointe de l‘après-midi.

La Ville estime que ces modifications rallongeront le trajet des automobilistes de quelques minutes le matin, et d’une minute le soir.

Lors de la rencontre du comité jeudi, certains commerçants du quartier ont exprimé leur frustration face à la perte de ces places de stationnement. Ils croient que cela dissuadera les automobilistes de fréquenter le secteur.

La majorité d'entre nous dépend du stationnement sur rue , affirme l’entrepreneur Kerry Hodgins.

Les personnes qui ont accès à un stationnement s'inquiètent également, car cela veut dire que des gens qui ne sont pas des clients s’y gareront.

Le conseiller du quartier Barrhaven-Est, Wilson Lo, connaît très bien le secteur, puisqu’il est un ancien chauffeur d'autobus.

Je sais à quel point [ce tronçon] est dangereux pour les cyclistes et les automobilistes , dit-il.

Ce dernier doute cependant qu’une voie réservée pour les autobus soit efficace.

Les arrêts d'autobus au nord de l’avenue Riverdale sont situés avant les feux de circulation. Vous êtes bloqués de toute façon , précise-t-il.

La conseillère du quartier Somerset, Ariel Troster, s’inquiète quant à elle que les pistes cyclables soient seulement délimitées par des marques au sol, ce qui ne protège pas des mauvais conducteurs.

La série de recommandations a finalement été approuvée jeudi, par tous les membres du comité des transports, à l’exception du conseiller Steve Desroches.

Si elles sont aussi entérinées par le conseil municipal le mois prochain, le comité espère que les travaux pourront débuter en 2024.