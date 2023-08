Préparatifs aux tempêtes : les verts pressent le gouvernement de mieux informer le public

Le gouvernement du progressiste-conservateur Dennis King devrait informer la population en matière de préparation aux ouragans en s'appuyant sur l’expérience de la tempête post-tropicale Fiona de l’an dernier, estime le Parti vert de l’Île-du-Prince-Édouard.

Selon la cheffe intérimaire des verts, Karla Bernard, le gouvernement n’informe pas suffisamment les gens.

Que faisons-nous cette fois-ci pour nous assurer que certaines des choses les plus évidentes qui ont mal tourné ne se reproduisent plus? , a lancé Mme Bernard, jeudi.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe intérimaire des verts, Karla Bernard, demande au gouvernement de préciser son plan préparatoire aux situations d'urgence. Photo : Radio-Canada

Si nous ne faisons rien entre les tempêtes, nous allons nous retrouver exactement dans le même bateau. Et à qui sera la faute?

L’Administration océanique et atmosphérique nationale des États-Unis ( NOAA ) et le ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Canada prévoient une saison des ouragans 2023 plus active que la normale en Atlantique.

Une campagne publique en Nouvelle-Écosse

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a lancé jeudi une campagne provinciale de quatre semaines qui donne des renseignements et des conseils au public pour se préparer aux prochaines tempêtes. Cela comprend des annonces à la radio, dans les journaux et en ligne.

Environnement Canada surveille d’ailleurs de près la progression de la tempête tropicale Franklin, qui pourrait atteindre les Maritimes vers le milieu ou la fin de la semaine prochaine.

Ouvrir en mode plein écran Voici une prévision de la trajectoire de la tempête Franklin publiée tôt le 25 août 2023. Photo : Centre canadien de prévision des ouragans

Des actions du gouvernement

Le ministère de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard a récemment envoyé un courriel aux établissements de soins de longue durée pour qu’ils prévoient un approvisionnement suffisant dans le contexte de la saison des ouragans.

Le premier ministre King a aussi récemment donné à son ministre de l’Environnement le mandat de prendre des mesures préparatoires en vue des événements météorologiques extrêmes.

Ouvrir en mode plein écran La tempête Fiona a aussi causé des pannes de courant à grande échelle. Photo : CBC / Kirk Pennell

Nous devrions avoir tiré les leçons des tempêtes précédentes pour être prêts, et rien n’indique que c’était le cas , ajoute Mme Bernard.

Nous avions mis de côté environ 30 millions de dollars, dépensé environ 94 millions de dollars, et nous ne prévoyons toujours que 30 millions de dollars , déplore-t-elle.

Les verts ont demandé au gouvernement l’automne dernier de mener une enquête publique sur sa gestion de la tempête Fiona. Dennis King a promis un examen. Les progressistes-conservateurs se traînent les pieds, selon Karla Bernard.

Ont-ils fait un examen? Nous devons en parler, car s'ils travaillent là-dessus, s'ils ont fait un examen, s'ils ont travaillé sur nos préparatifs aux situations d’urgence, pourquoi n'en parlent-ils pas?