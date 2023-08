Dune : deuxième partie, de Denis Villeneuve, est reporté à mars 2024

La sortie de Dune : deuxième partie, l'un des films les plus attendus de l'automne, a été reportée à l'année prochaine, a confirmé jeudi Warner Bros.

La suite du film de science-fiction de Denis Villeneuve devait sortir le 3 novembre, mais sortira plutôt le 15 mars de l'année prochaine.

La grève des acteurs d'Hollywood entrant dans son deuxième mois, Dune : deuxième partie a fait l'objet d'une rumeur selon laquelle il serait déplacé. Le magazine Variety a rapporté au début du mois que Warner Bros réfléchissait à ce report.

Warner Bros a choisi d'attendre que ses acteurs vedettes puissent promouvoir la suite de Dune, qui a récolté plusieurs Oscars en 2022. La deuxième partie met en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Austin Butler, Florence Pugh et Léa Seydoux.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Plusieurs sorties perturbées par la grève

Dune : deuxième partie est l'un des plus grands films de 2023 à être repoussé en raison des grèves des acteurs et des scénaristes à Hollywood. Les sorties récentes ont pour la plupart été maintenues, malgré l'absence de vedettes sur les tapis rouges ou en couverture des magazines.

Publicité

La SAG-AFTRA, un syndicat représentant les acteurs, a demandé à ses membres de ne pas faire la promotion des films des studios pendant l'arrêt de travail.

Challengers de Luca Guadagnino, un film des studios MGM avec Zendaya, s'est retiré de la soirée d'ouverture de la Mostra de Venise et a reporté ses débuts au mois d'avril prochain.

Sony a également repoussé son prochain film Ghostbusters de décembre à l'année prochaine, et a supprimé de son calendrier le film Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, prévu pour le début de 2024.

Warner Bros et Legendary Pictures décalent aussi le film Godzilla x Kong : The New Empire d'un mois, au 12 avril. Le Seigneur des anneaux : la guerre des Rohirrim de Warner Bros sortira en décembre 2024 plutôt qu'en avril de la même année.

Warner Bros n'a toutefois pas modifié ses autres sorties de 2023, notamment Wonka (15 décembre), Aquaman et le Royaume perdu (20 décembre) et La couleur pourpre (25 décembre).