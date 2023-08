Blocage forestier levé à Girardville : Diane Blacksmith a rencontré Ian Lafrenière

La grand-mère innue qui faisait un blocage forestier dans le secteur de Girardville, au nord du lac Saint-Jean, a été entendue. Diane Blacksmith a rencontré jeudi à Roberval le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

Elle a accepté, en échange, de lever son blocage, qui se transformera plutôt en manifestation sans nuire aux camions des entreprises forestières. Dans une vidéo de la rencontre transmise à Radio-Canada par l’équipe du ministre, Ian Lafrenière a confirmé que la circulation avait bien repris du côté des entreprises forestières. Il s’agissait d’une condition pour que la rencontre puisse se tenir.

La première condition, c'est qu'il n'y ait pas de blocage, ce qui a été fait. Produits forestiers Résolu m'a confirmé que ça circule, on entend les camions qui circulent [derrière] , a indiqué le député dans la vidéo, ajoutant qu'il fallait que la rencontre se tienne dans un lieu neutre et en compagnie de représentants du conseil de bande de Mashteuiatsh.

Mme Blacksmith souhaitait faire entendre ses préoccupations quant à la protection du territoire.

Non aux autobus

De plus, elle tenait à ne pas être jointe par d’autres groupes disant se battre pour les libertés.

Je ne veux pas qu’autant de monde vienne à notre manifestation, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'être entendue et écoutée. Je crois que ça a été fait. Mais je demande [...] qu’il n’y ait pas autant de monde dans nos territoires. J’accepte aucunement qu'il y ait des autobus qui viennent nous voir. Ce n'est pas mon but et je ne veux pas. C'est ma décision. Si vous venez en autobus, pour une grosse manifestation, vous allez être retournés , a lancé l’Innue de Mashteuiatsh.

Des messages sur les réseaux sociaux ont annoncé l’arrivée d’un convoi d’appuis.

L'autre blocage se poursuit

Par ailleurs, Diane Blacksmith se dissocie désormais de l'autre dame, Denyse Xavier, avec qui elle menait initialement la bataille depuis quelques semaines. Denyse Xavier n'a pas voulu participer à cette rencontre. Elle participe à un blocage qui se trouve plutôt au nord de Dolbeau-Mistassini, à l’endroit où le Collectif Mashk Assi avait d’abord mené une action le 31 juillet. Dans un message publié jeudi sur Facebook, le groupe a assuré avoir quitté le 1er août.

Pour ce qui est du ministre Lafrenière, il a indiqué qu’il ne négocierait pas avec d’autres blocages forestiers.

Normalement, je ne rencontre pas les individus, je rencontre les groupes qui ont été élus démocratiquement. Je l'ai fait dans ce cas-là parce qu'on l'a fait avec le conseil de bande et on ne négocie pas avec des gens qui font des blocages et qui bloquent des routes. Alors ça, c'est le cas qui est différent avec la kukum [grand-mère innue] Xavier qui a refusé d'être avec nous ce matin, c'est plutôt un blocage dans ce cas-là , a affirmé le ministre en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Collectif Mashk Assi avait tenu un autre blocage plus tôt cet été à l’entrée de la réserve faunique des Laurentides, près de Saguenay.

