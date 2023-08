Des éducateurs réclament un meilleur financement dans les écoles du Manitoba

Plusieurs éducateurs en milieu scolaire du Manitoba ont manifesté jeudi en fin d'après-midi devant le Palais législatif à Winnipeg pour dénoncer les effets d'un sous-financement en éducation.

La manifestation organisée par la Société des enseignants du Manitoba a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Les participants ont voulu rappeler aux politiciens provinciaux prochainement en campagne électorale de ne pas oublier les enjeux en éducation. Les manifestants demandent que l'éducation soit un enjeu prioritaire pour le prochain gouvernement.

On a besoin de savoir dès la rentrée scolaire et pour toujours quelle sorte de financement on a pour nos jeunes. On veut établir des programmes dans les écoles , exprime la présidente des Éducatrices et Éducateurs francophones du Manitoba (ÉFM), Lillian Klausen.

On veut un financement qui va leur permettre de réussir. On veut être capable d'embaucher le nombre d'enseignants dont on a besoin pour répondre aux besoins des jeunes , poursuit-elle.

Lilian Klausen revendique aussi que le nombre d'élèves dans les classes soit réduit compte tenu des problèmes de santé mentale et de comportement que l'on n’a peut-être pas vu avant la pandémie .

Enseignante à la Division scolaire Seven Oaks et conseillère pour l'organisme des ÉFM , Amita Khandpur déplore les conditions de travail actuelles, l’épuisement et la charge de travail.

Mon temps avec ma famille est raccourci parce que je veux fournir une éducation de qualité pour mes élèves. Quand on additionne le temps que je dois utiliser pour évaluer, corriger et réaliser mes tâches pour mon enfant, il me reste peu de temps pour respirer et prendre soin de moi-même , a-t-elle lancé à la foule.

La présidente de l'Association des éducatrices et des éducateurs franco-manitobains, Desirée Pappel, indique aussi que le financement des dernières années n'est pas suffisant .

Quand le coût de la vie augmente, ça ne suffit pas. Il faut augmenter ce financement et pas seulement dans les années où il y a des élections provinciales , souligne-t-elle.

Les enseignants appellent également à une distribution gratuite de repas dans les milieux scolaires pour les élèves défavorisés. Le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique ont déjà fait des promesses en ce sens. Le parti progressiste-conservateur a indiqué en juin qu'il planifie d'améliorer l'accès et le financement au programme de repas scolaire .

LE BEF au cœur des priorités

Les Éducatrices et Éducateurs francophones du Manitoba s'alignent sur la volonté de la Société de la francophonie manitobaine de remettre en place un sous-ministre adjoint francophone attitré au Bureau de l'éducation française (BEF), tel qu'il avait été le cas avant 2017.

Le BEF était notre voix au niveau du gouvernement avec le ministre de l'Éducation. On aimerait avoir cette voix au niveau du gouvernement pour pouvoir répondre aux besoins des enseignants dans les salles de classe , fait savoir Lilian Klausen.

Le BEF , c'était un groupe d'individus que nous connaissions, que nous voyions dans nos écoles qui appuyait nos divisions scolaires et nos enseignants. Là, on voit beaucoup moins ce monde-là sur le terrain pour nous appuyer avec les ressources , ajoute-t-elle

Les élections provinciales sont prévues pour le 3 octobre.

