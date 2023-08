Les difficiles perspectives des vignerons enfumés par les feux de forêt de l’Okanagan

Après un dur hiver qui a sabré la production de raisins de moitié dans certains cas, les vignerons de la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, surveillent les feux de forêt qui pourraient avoir des conséquences importantes sur leurs chiffres d’affaires.

Cette situation est inquiétante pour une industrie du vin qui emploie 13 000 personnes directement ou indirectement et qui injecte près de 4 milliards de dollars dans l’économie de la province.

Une saison ardue

La vue depuis la colline à Kelowna où l’entreprise de David Patterson siège est époustouflante avec des rangées de raisins à perte de vue en ce 22 août.

Le principal hic, c’est que les champs et les espaces de dégustations de Tantalus Vineyards sont vides, excepté pour quelques travailleurs saisonniers qui traversent les champs dans un épais brouillard de fumée, armés d’un masque en raison de la pauvre qualité de l’air.

Ce fut une année difficile , dit David Patterson d’entrée de jeu.

Même si la salle de dégustation est vide, David Patterson travaille d'arrache-pied sur la prochaine mise en bouteille de sa dernière production de vin.

Il décrit les températures froides de décembre, qui ont atteint -25 degrés Celsius, détruisant une partie de la production, puis la saison estivale qui a été chaude et sèche, ce qui peut provoquer des maladies dans une récolte déjà fortement diminuée. Et maintenant, on a les feux , conclut-il.

Les grappes de raisin se font rares dans les champs en raison du rude hiver que les plants ont traversé.

Dans le cas de Joana Schlosser, dont l’entreprise Niche Wine Company fait pousser des vignes à quelques kilomètres du feu de McDougall Creek, sa propriété a subi des dommages importants, mais qui peuvent être surmontés étant donné que le vignoble est resté intact.

Notre tracteur et plusieurs outils qu’on utilise pour la culture et la récolte sont partis en fumée. La clôture aussi, alors les chevreuils se servent présentement dans un buffet de pinot noir , ironise-t-elle.

Des notes de cigare ou de sauce barbecue

Le vignoble Da Silva à Penticton se situe à 60 kilomètres de West Kelowna, où l'essentiel du feu brûle.

N'empêche que Richard Da Silva craint pour sa récolte, car même un incendie lointain peut altérer les raisins en leur donnant un goût de fumée. Surtout juste avant la récolte, alors que les fruits mûrs ont une peau mince et poreuse. Déjà, le vigneron a repéré quelques raisins recouverts d'une mince couche de cendre sur son terrain.

Lorsque les vignes sont touchées par la fumée, on constate une modification assez importante des données gustatives de la grappe de raisin, avec un goût de fumée très prononcé et souvent très persistant. , explique Jacques-Olivier Pesme, directeur du Centre de recherche sur le vin à l'Université de la Colombie-Britannique.

Selon les vignerons, il est beaucoup trop tôt pour déterminer si la fumée cette année aura un effet sur la production du vin.

David Patterson de Tantalus Vineyards dit ne pas s'inquiéter, car le phénomène n’arrive que lorsque la fumée est très épaisse pendant longtemps et il compte sur un ciel bleu dans un avenir proche. De plus, les viticulteurs ont pu développer des techniques pour se débarrasser de ces notes de cigare ou de sauce barbecue , en se basant sur les leçons apprises durant les feux de forêt de 2021, entre autres.

Selon l'expert en vin Jacques-Olivier Pesme, il faut que le vigneron arrive à identifier les parcelles qui ont été touchées de façon à ne pas les mélanger de façon à ne pas les assembler avec celles qui ont pu échapper à la fumée.

Un écosystème à risque

L’industrie du vin a également du mal à se relever après les fermetures de la pandémie. On espérait voir un retour en force et il n’a pas été aussi robuste qu’on l’espérait. Les gens restent plus chez eux, il y a l’inflation, les gens surveillent leur budget , note Miles Prodan, président de l'Association des producteurs de vin de la Colombie-Britannique.

Entre la petite récolte prévue cette année et la clientèle touristique qui se fait plus rare, il s’attend à voir d'importantes suppressions de postes dans le secteur.

Le secteur viticole est au coeur de l'écosystème économique de la vallée de l'Okanagan, très dépendante du tourisme rural.

David Patterson, pour sa part, craint pour les plus petits producteurs, qu’il estime être le cœur battant de l’industrie de la région en raison de leur créativité : Si tu es un petit producteur qui a commencé récemment, ça fait plusieurs années de suite que tu es frappé par des dômes de chaleur et des hivers destructeurs. Ça coûte très cher de persister dans le milieu.

Malgré les multiples revers, David Patterson garde le cap. Nous sommes dans une industrie résiliente qui voit tout sur le long terme. On fait pousser du raisin pour gagner notre vie après tout. Ça prend trois ans avant d’avoir une première récolte sur un bout de terre.

Avec des informations de Marie-Josée Paquette-Comeau