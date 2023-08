« Nuit blanche » samedi à dimanche au parc Victoria à Regina

Le 5e festival Nuit Blanche va se dérouler à Regina dans la nuit de samedi à dimanche au parc Victoria. L’objectif de cette manifestation culturelle est de mettre en valeur l'art contemporain dans les espaces publics.

Les spectacles commencent à 20 h. Le temps d’une soirée, cet événement va regrouper des artistes de différents domaines, de la sculpture à l'installation, en passant par la performance et les arts vivants.

De la danse et de la projection vont également rythmer cette nuit selon le site Internet du festival, qui ajoute que l'accent sera mis sur la lumière et l'interactivité.

Parmi ces praticiens de l'éphémère nocturne, la Fransaskoise et entraîneuse au studio FLY Fitness, Malaya Frei. Avec son groupe, elle va présenter un spectacle d’acrobaties aériennes et des performances sur le cerceau.

On a hâte de performer et tout le monde est bienvenu de nous voir. Si quelques-uns souhaitent venir nous voir et juste voir quelque chose de différent et d'excitant pour une nuit. Ici, tu peux vraiment raconter une histoire à l'audience et lui montrer ton style

À ce spectacle, dit-elle, nous allons imiter des insectes, qui vont à la lumière .

On décrit les cerceaux et les aériens comme un sport, mais aussi un art. C'est difficile et ça prend des muscles et du temps de travail. Mais tu peux aussi mettre ton propre style là-dedans. Nous avons toujours essayé de mettre nos personnalités dans nos habiletés , explique-t-elle.

C’est par le truchement d’une activité de la communauté francophone que Malaya Frei a découvert les arts du cirque.

Je suis aussi allée à un camp d'été appelé le camp voyageur où le cirque Nova du Québec est venu nous enseigner les différents actes du cirque que nous avons fait comme un spectacle à la fin du camp et ça c'est une de mes grandes motivations , se souvient Malaya Frei.

La Nuit blanche attire de nombreux noctambules qui y vivent une folle aventure urbaine estivale.

Avec les informations de Raphaële Frigon