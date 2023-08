La Ville d’Ottawa souhaite transformer un ancien séminaire en logements supervisés

Les conseillers municipaux d'Ottawa devront s'entendre sur une dépense de 18,5 millions de dollars afin d'acquérir des terrains appartenant à l'Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. On souhaite transformer l'ancien séminaire de la place Kilborn en logements supervisés.

Le terrain, d'une superficie totale de plus de trois hectares, se trouve à l'angle nord-ouest de la place Kilborn et de la rue Lamira, à l'extrémité ouest du quartier Alta Vista.

Le site appartient à l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall et comprend un bâtiment vacant qui servait autrefois de bureaux, de résidence et de séminaire où les prêtres étaient formés.

Un peu plus de 18 millions de dollars seront nécessaires pour en faire l'acquisition. La Ville estime que le prix négocié est raisonnable et demande aux conseillers d'approuver l'acte d'achat, apprend-on dans un rapport du comité des finances et des services corporatifs rendu public jeudi.

Publicité

Il n'y avait pas de prix affiché pour la propriété, mais le personnel a compris, grâce aux discussions avec le courtier, que le propriétaire espérait vendre la propriété pour environ 20 millions de dollars , peut-on également y lire.

Le comité doit se réunir le 5 septembre puis le conseil municipal devra approuver la transaction.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de la municipalité qui vise à offrir plus de logements de transition. Il s'agit d'une occasion unique et rare pour la Ville d'acquérir des terrains à proximité des transports en commun, des services communautaires et des commodités.

La Ville soutient toutefois qu'il restera beaucoup de travail à faire une fois que l'achat sera officialisé. On souligne d'ailleurs que des consultations publiques devront être organisées pour faire connaître le projet.

Des travaux sont nécessaires

Le séminaire date des années 1950. Il a récemment été libéré en raison de la présence d'amiante, selon le rapport d'un consultant commandé par l'archevêché en avril 2022.

L'archidiocèse l'a d'abord fermé en raison de la pandémie de COVID-19, a expliqué le directeur de l'immobilier et des installations de l'archidiocèse, Ivo Valentik.

Ouvrir en mode plein écran Ce bâtiment, situé à l'angle de la Place Kilborn et de la rue Lamira, dans le quartier Alta Vista d'Ottawa, était autrefois un séminaire et appartient à l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Photo : Radio-Canada / Nicole Williams/CBC

Puis, au début de l'année 2023, la Ville a demandé à l'archevêché s'il pouvait louer le bâtiment pour abriter temporairement des personnes en situation d'itinérance. L'archidiocèse a mis le bâtiment sur le marché pour voir ce qu'il pourrait rapporter et la Ville a fait une offre formelle.

Nous sommes en train de négocier et nous espérons pouvoir leur vendre , a ajouté M. Valentik. Il a besoin de travaux pour être mis aux normes, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons dû l'abandonner.

Nous ne pouvions tout simplement pas nous permettre de continuer à y investir de l'argent.

L'administration municipale est bien consciente que le bâtiment nécessitera des investissements importants, a concédé Marty Carr, conseillère du quartier Alta Vista.

Ils entreprendront ces travaux dans les mois à venir , a-t-elle laissé entendre.

Selon le rapport présenté à la commission, un audit a été entamé pour déterminer l'état, les prochaines étapes et les implications financières de haut niveau.

Une longue liste d'attente

La conseillère municipale a indiqué que le bâtiment comprend une centaine de chambres qui pourraient héberger des personnes en situation précaire.

Cette dernière rappelle que, depuis mars 2020, les centres communautaires ont été utilisés régulièrement pour héberger des gens parce que le système est surchargé .

Ouvrir en mode plein écran La conseillère du quartier Alta Vista, Marty Carr. Photo : Radio-Canada / Nicole Williams

Les logements supervisés sont destinés à ceux qui ont besoin d'un soutien à plus long terme. Il ne s'agit pas d'une option d'urgence. Des professionnels de la santé et des services sociaux sont présents à toute heure du jour et de la nuit pour assister ceux qui y résident.

Publicité

Il peut s'agir d'une variété de besoins, qu'il s'agisse de nutrition, de santé ou d'assistance physique. Des services de conseil peuvent être proposés , a illustré Mme Carr.

Présentement, près de 400 personnes sont sur la liste d'attente pour des logements supervisés à Ottawa, a-t-elle ajouté.

Des enjeux avec le voisinage

Kamal Fahs, propriétaire d'un commerce local, a décrit le quartier comme étant très calme et principalement habité par des personnes âgées. On ne voit pas beaucoup de jeunes ici , a-t-il indiqué.

Ouvrir en mode plein écran Kamal Fahs, un commerçant du quartier. Photo : Radio-Canada / Nicole Williams/CBC

La présence de logements de transition pourrait représenter un problème pour le voisinage , a fait valoir M. Fahs, soulignant les prix élevés des logements dans la région.

Ils ne veulent pas d'action par ici, disons-le comme ça.

Le développement pourrait aussi augmenter l'achalandage de son entreprise, a-t-il ajouté.

L'emplacement est idéal, car il est à proximité de nombreux services, a pour sa part souligné Kaite Burkholder Harris, la directrice générale de l'Alliance pour mettre fin à l'itinérance à Ottawa.

Il est près de la rue Bank, des épiceries, des transports en commun, de toutes sortes de choses , a-t-elle énuméré. Le terrain est grand, ce qui est très excitant, car il y a un potentiel pour avoir une très belle communauté mixte ici.

L'église voisine est également inoccupée

L'église catholique Saint Thomas d'Aquin est située en face de l'ancien séminaire et n'a pas été utilisée comme lieu de culte récemment.

En juin, le conseil municipal a approuvé le changement de zonage du terrain pour permettre la construction d'un immeuble de faible hauteur à usage mixte.

M. Valentik a expliqué qu'un projet de transférer les bureaux de l'archidiocèse dans le bâtiment de l'église avait été suspendu en raison de l'augmentation des coûts de construction pendant la pandémie.

Pour l'instant, nous n'avons pas de plan permanent sur l'endroit où nous nous installerons à long terme , a-t-il confirmé. Nous commençons à étudier [l'emplacement de l'église] de l'autre côté de la rue ainsi que d'autres emplacements.

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC