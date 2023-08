Meta se montre intransigeante et reste sourde aux sollicitations de la PDG de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, qui a demandé un déblocage des nouvelles du média public afin d’informer les communautés touchées par les feux de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique.

Dans sa réponse datée du 23 août, Marc Dinsdale, responsable des partenariats de Meta avec les médias au Canada, affirme que les plateformes de Meta donnent accès aux communautés à de l’information fiable provenant d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et à des services d’urgence officiels .

M. Dinsdale ajoute que Meta a activé la fonction Contrôle de sécurité sur Facebook pour les feux de forêt à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et à Kelowna (Colombie-Britannique) , précisant que plus de 65 000 personnes ont signalé être en sécurité dans ces régions .

Environ 750 000 personnes ont visité les pages Facebook consacrées à la situation de crise à Yellowknife et à Kelowna pour obtenir de l’information, ou encore pour demander ou offrir de l’aide , a-t-il indiqué dans sa lettre à Mme Tait.

La population canadienne peut continuer d’accéder aux nouvelles en se rendant directement sur les sites des médias, en téléchargeant ses applications mobiles ou en s’abonnant au contenu de ses médias favoris.

Des vies sont en jeu

La PDG de CBC/Radio-Canada a demandé mercredi la levée du blocage des comptes principaux [Facebook et Instagram] de CBC News et de Radio-Canada Info, et des comptes créés précisément pour servir les collectivités du Nord et les peuples autochtones .

Ouvrir en mode plein écran La présidente-directrice générale de Radio-Canada/CBC, Catherine Tait Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Dans sa lettre, Mme Tait a souligné que l’accès à de l’information fiable et à jour peut être une question de vie ou de mort, littéralement .

Publicité

Pour la patronne de CBC/Radio-Canada, la levée du blocage des nouvelles canadiennes n’aurait aucune incidence sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne à court terme et n’entraînerait aucun paiement en vertu d’ententes négociées , rappelant que la loi n’entrera pas en vigueur avant la mi-décembre.

À circonstances extraordinaires, mesures extraordinaires. Des vies sont en jeu , a-t-elle conclu dans sa missive.

Bras de fer

En juin dernier, Meta a annoncé qu’elle bloquerait l’accès aux nouvelles sur Facebook et Instagram à tous les utilisateurs du Canada en riposte à la Loi sur les nouvelles en ligne.

La loi adoptée par la Chambre des communes et le Sénat oblige Google et Meta à payer les médias pour le contenu d'actualités qu'ils partagent ou réutilisent d'une autre façon sur leurs plateformes.

La décision des géants du Web a provoqué une véritable levée de boucliers au pays aussi bien de la part des professionnels que de la classe politique.