Près de 600 000 $ à deux entreprises régionales pour favoriser l’automatisation

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a annoncé jeudi à Jonquière des investissements totalisant plus de 590 000 $ dans deux entreprises, soit la Boulangerie du Royaume, propriété de Nutrinor, et les Viandes CDS.

Ce financement provient du programme d’automatisation et robotisation en transformation alimentaire. La boulangerie située sur la rue Alexis-le-Trotteur, à Jonquière, recevra tout près de 173 000 $ alors que la charcuterie et centre de distribution obtiendra un peu plus de 416 000 $.

L'aide financière du MAPAQ va permettre à ces entreprises régionales de se procurer de la machinerie spécialisée qui favorise l'automatisation de certaines tâches, comme le tranchage et l'emballage.

Dans le contexte actuel de pénurie de travailleurs, cette aide est bien vue.

On est une entreprise qui est en croissance et on veut répondre à la demande. On a des enjeux entre autres de main d'œuvre et de santé et sécurité, alors on veut optimiser notre production , a expliqué le propriétaire des Viandes CDS inc., Mathieu Dostie.

La Boulangerie du Royaume a été achetée par Nutrinor en 2018.

Selon le chef de la direction chez Nutrinor, Michael Norman, le milieu de la transformation alimentaire est très compétitif. Ainsi, augmenter l'efficacité permet de se démarquer.

Avec le manque de main d'œuvre, c’était important pour nous d’avoir une technologie qui permet d’être efficace, plus productif et le tout, avec le même nombre d’employés. Dans un marché compétitif comme celui de la boulangerie au Canada, on devait investir afin de garder notre niveau de compétitivité , a soulevé le plus haut dirigeant de la coopérative régionale.

À titre d’exemple, une toute nouvelle pièce d’équipement va permettre de diminuer de 50 % le temps accordé au tranchage, tout en augmentant la cadence de production d’autant.

Une aide de plus en plus demandée

La pénurie de main-d'œuvre n’épargne pas le secteur de la transformation alimentaire. D’après le ministre Lamontagne, depuis 2019, plus de 800 entreprises ont reçu une aide financière afin d’automatiser une partie de leur production.

D’un côté, on diminue la pression sur la main d'œuvre et de l'autre côté, on augmente la productivité, alors avec [l’automatisation] on est gagnants. Le programme en transformation alimentaire connaît un succès colossal aux quatres coins de la province , a exposé le ministre.

Le ministre Lamontagne invite d’ailleurs toutes les entreprises qui oeuvre dans la transformation alimentaire à faire des demandes d’aide financière.