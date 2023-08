Un premier ordre d’évacuation levé à Jean Marie River, aux T.N.-O.

Les résidents de la communauté de Jean Marie River, aux Territoires du Nord-Ouest, peuvent désormais rentrer à la maison puisque l’ordre d’évacuation a été levé. L’alerte demeure toutefois en place et les citoyens sont appelés à la prudence.

Les résidents doivent savoir que le feu n’est pas éteint, mais que le secteur le plus près de la communauté a été maîtrisé et que le périmètre nord est sécurisé , indiquent les autorités ténoises, en spécifiant cependant que le brasier continue de montrer une certaine activité en son centre et au sud.

Les gens sont invités à conduire prudemment sur la route puisque les équipes de pompiers sont toujours à pied d’œuvre pour combattre le feu. Des véhicules d’urgence et de l’équipement sont donc stationnés sur les bords de route.

Puisque la météo s’annonce chaude, sèche et venteuse au cours des prochains jours, les citoyens de la communauté de Jean Marie River doivent se tenir prêts à repartir si la situation venait à s’envenimer.

Ayez votre véhicule rempli d’essence et vos effets personnels prêts , indique le gouvernement des T.N.-O. dans son message.

Aucun service de télécommunication

Après un bref rétablissement des services de télécommunications dans la communauté, Jean Marie River se trouve à nouveau privé d'Internet et de téléphonie cellulaire, prévient l’entreprise de télécommunication Northwestel.

Des techniciens se rendront sur place dès qu’il sera sécuritaire de le faire, mais la rupture de service pourrait perdurer pour encore 24 heures.