Les comptoirs alimentaires de la Côte-Nord connaissent un achalandage record à la veille de la rentrée scolaire.

Pendant longtemps, la clientèle principale des comptoirs alimentaires était des personnes seules.

Depuis quelques années, une nouvelle clientèle cogne à leur porte : les jeunes familles, de plus en plus nombreuses à vivre dans la précarité.

Josée Gagnon, présidente du comptoir alimentaire L'Escale. (Photo d'archives)

Cette nouvelle clientèle exerce une pression sur les comptoirs alimentaires. L’an dernier à la rentrée scolaire, une explosion de demandes avait pris de court l'Escale, à Baie-Comeau.

La présidente Josée Gagnon a donc pris de l’avance cette année pour stocker suffisamment de denrées.

Depuis avril, on a fait une moyenne de 120 dépannages par mois [...], on s'attend qu'à la rentrée scolaire ce soit plus élevé. [...] Plus de collations scolaires, plus de repas en conserve pour aider les jeunes avec leur lunch.

Le comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) fait face à la même réalité. La directrice Guylaine Caron remet chaque jour entre 12 et 15 paniers à des personnes dans le besoin.

Guylaine Caron, directrice générale du Comptoir alimentaire de Sept-Îles. (Photo d'archives)

C’est pratiquement le double des sept paniers distribués il y a quelques mois.

Le couple qui travaille, les gens qui sont vaillants n’y arrivent plus. Ils sont démunis financièrement pour arriver à assumer toutes les dépenses hebdomadaires de la famille, rapporte le président du centre de Sept-Îles, Guy Berthe.

Avec la rentrée scolaire, les familles sont de plus en plus nombreuses à faire appel au service. Elles représentent désormais environ un tiers de sa clientèle.

L’inflation, et en particulier le coût du logement et de l’épicerie, est montrée du doigt.

Pour arriver à préparer près de 300 paniers par mois, le CASI se fie sur les dons des épiceries : des items dont l'emballage a été abîmé, des denrées excédentaires, ou dont la date de péremption approche.

Les produits sont congelés, transportés pas camion réfrigéré, entreposés dans les congélateurs avant d'être distribués dans les familles, ce qui permet de conserver la chaîne de froid. (Photo d'archives)

Les comptoirs ne suffisent pas

Les jeunes familles qui vivent en situation de précarité alimentaire ont heureusement d’autres ressources vers lesquelles se tourner, car les écoles de Sept-Îles s’assurent que les enfants n’ont pas le ventre vide en classe.

Le programme Déjeuner coup de pouce assure qu’il y a suffisamment de collations pour tout le monde. À l’école Camille-Marcoux, la directrice Marie-Josée Pouliot fait partie du conseil d’administration de cette initiative, qui distribue pommes, fromage et céréales aux enfants.

C'est l’élève qui choisit sa quantité. Si l’élève veut deux pommes, on lui donne deux pommes. C’est ce message-là qui est véhiculé à l’équipe: on nourrit les enfants, explique Marie-Josée Pouliot.

Toutefois, comme les comptoirs alimentaires, ce programme ne s’attaque principalement qu'à un symptôme, la faim, d’un phénomène plus large : la précarité financière.

L'année dernière, le président du comptoir alimentaire de Sept-Îles, Guy Berthe, observait déjà une hausse des demandes de panier alimentaire de 10 % à 15 %. (Photo d'archives)

Selon Guy Berthe, il faudra ajouter des actions politiques à ces solutions immédiates.

Le gouvernement vient en aide aux familles et aux enfants. Mais on s'aperçoit que ce n’est pas assez et qu’il faut avancer plus.

En attendant, le CASI prévoit un achalandage exceptionnel soutenu tout l’automne.

À Baie-Comeau comme à Sept-Îles, une autre clientèle est elle aussi devenue plus commune : les étudiants.

D’après les informations de Renaud Chicoine-McKenzie