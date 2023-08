En juin 2022, des résidents du rang Michaud, une communauté de Kedgwick, avaient demandé aux autorités gouvernementales d’intervenir dans le cas d’un individu qui fait peur à tout le monde. Un peu plus d’un an plus tard, rien n'est réglé. Épuisés, ils demandent à nouveau de l'aide.

Cet homme, d’une quarantaine d’années, fait vivre l’enfer à ses voisins. Son instabilité, ses cris à toute heure du jour et de la nuit, sèment la crainte depuis de nombreuses années.

L'individu rôde également souvent de façon erratique dans les rues et les commerces du village.

L'homme au comportement erratique terrifie ses voisins depuis de nombreuses années.

Sa voisine immédiate, Rolande Savard, est à bout de nerfs.

Moi j’ai plus de vie. Je ne dors plus la nuit. J'suis tannée au boute, je suis fatiguée , raconte la septuagénaire visiblement épuisée.

Elle se sent coincée : incapable de rester, mais empêchée de partir.

Même si je voulais vendre ma maison, je ne suis pas capable. [...] Personne ne veut acheter ça , estime Rolande Savard au bord des larmes.

Des voisins inquiets pour leur sécurité

Inquiète pour sa mère, Gisèle Savard a récemment lancé un cri du cœur sur les réseaux sociaux. Son appel à l'aide a résonné partout dans la communauté de Kedgwick et ses environs.

Elle réclame des actions des autorités pour soulager la communauté.

Ce monsieur-là, ils disent qu'il est apte à prendre ses décisions lui-même. Mais une personne qui est capable de prendre ses décisions peut pas vivre dans une place insalubre comme ça. C'est impossible...

Récemment, un incendie a détruit en partie la maison dans laquelle il vivait sans eau et électricité. Depuis, l'homme vit à l'arrière de cette grange, au milieu des débris.

Il y a quelques semaines, un incendie a détruit le logement ou l'individu vivait sans eau courante ni électricité. Il vit maintenant à l'arrière d'un garage rempli de débris de toutes sortes.

Selon certains voisins, rien n’a changé depuis leur appel à l’aide auprès du gouvernement l’année dernière. La situation aurait même empiré.

C'est quelqu'un de vraiment malade qui a besoin d'aide et je pense que c'est vraiment de l'aide à long, long terme qu'il a besoin , estime un résident.

Les voisins de cet homme, qui vit au rang Michaud, à Kedgwick, se disent inquiets pour leur sécurité et celle de l'homme qui les terrorise. Ils souhaitent que le gouvernement agisse.

Ils se disent inquiets pour la sécurité de l’homme comme pour la leur.

Le maire de Kedgwick en a plein le casque de ce dossier qui perturbe toute la communauté.

Il se demande ce qu’il faut pour que les autorités provinciales réagissent.

C'est quoi qui va falloir, vas-tu falloir qu’il arrive un drame? C'est ça qu'on pense qu'il va y avoir comme dénouement

Le maire de Kedgwick croit que le gouvernement n'agira qu'une fois qu'« un drame » se sera produit.

Du côté de la province, on encourage la population à se tourner vers les services policiers. Une solution régulièrement employée par les voisins mais qui ne résout pas le problème à plus long terme.

Le ministère du Développement social dit qu'il continuera de travailler avec ses partenaires pour s’assurer que les citoyens les plus vulnérables de la province reçoivent les meilleurs services possibles.

Rolande Savard, elle ne souhaite qu'une chose : qu'ils le ramassent pis qu'ils le soignent. Qu'on ait la paix .

