Au début du mois d’août, la Commission sur les soins de fin de vie (CSFV) a fait une sortie qui a fait grand bruit auprès des centaines de médecins qui offrent l’aide médicale à mourir (AMM) partout au Québec.

Dans son courriel, le président de la Commission, le Dr Michel Bureau, estimait qu’il y avait un nombre plus grand d’ AMM administrées à la limite des conditions imposées par la loi concernant les soins de fin de vie et un nombre plus grand d’ AMM administrées non conformes .

Il est trop tôt pour conclure à la dérive dans les AMM administrées, mais une grande rigueur s’impose pour les prestataires et une grande vigilance pour la Commission , prévenait-il.

Or, Radio-Canada a appris que cette communication de la CSFV a suscité une telle réaction chez les médecins, le public et les médias que le président du Collège des médecins (CMQ) a jugé à propos de partager une mise au point .

Dans une communication qui sera transmise aux médecins vendredi, son président, Mauril Gaudreault, affirme que le Collège entend les préoccupations formulées par la CSVF [...] mais à ce jour, rien ne nous permet de conclure au début d’une quelconque dérive .

Ce que nous constatons, en revanche, c’est que des médecins nous contactent régulièrement pour nous faire part de leur inquiétude quant au fait de prodiguer les différents soins de fin de vie et dans certains cas, même, ils nous confient ne plus vouloir les pratiquer par crainte de représailles , écrit-il.

Ouvrir en mode plein écran Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec Photo : Radio-Canada

En entrevue, le président du CMQ , Mauril Gaudreault, rappelle que les dossiers transmis au Collège ont été analysés par un comité d’experts et qu’aucun de ces signalements-là n'a fait l'objet d'un conseil de discipline .

Selon lui, il est inapproprié de laisser entendre qu’il y a trop d’ AMM au Québec.

Le Collège veillera à ce que rien ne vienne décourager les médecins d’administrer l’AMM ni ne vienne entraver son accès aux personnes qui en ont besoin et qui y ont droit.

Cela dit, le Collège constate que le contexte légal actuel a assurément semé la confusion dans le dossier de l’ AMM . Des outils de communication sont en préparation pour les professionnels et le public, ainsi qu’un webinaire, prévu le mois prochain.

Radio-Canada dévoilait en février que le recours à l'aide médicale à mourir représentait plus de 7 % des décès au Québec et qu'à ce rythme, plus de 5000 personnes y auraient recours en 2023, comparativement à 3663 l’an dernier. On en comptait moins de 1000 il y a cinq ans.

Le mandat de la Commission remis en question

La sortie du Collège des médecins survient au moment où l'ordre professionnel remet en question le rôle de la Commission sur les soins de fin de vie.

Au mois de mars, lors de la commission parlementaire chargée d’examiner le projet de loi visant à élargir l’aide médicale à mourir, le Collège a recommandé au gouvernement d’amorcer une réflexion sur le mandat de la Commission sur les soins de fin de vie afin d’évaluer la pertinence que lui revienne l’examen de la conformité de l’administration de l’ AMM à la loi .