Coupe du monde 2026 : un manque de transparence qui fait sourciller

Le manque de transparence entourant les ententes permettant la tenue de matchs de la Coupe du monde de 2026 à Toronto fait sourciller certains experts. Même la nouvelle mairesse de Toronto, Olivia Chow, dit ne pas avoir eu accès aux documents en question.

Je vais essayer de voir si je peux rendre le budget public , a affirmé la mairesse lors d’une mêlée de presse jeudi. Elle indique qu’elle n’a toujours pas accès aux documents d'entente avec la FIFA signés par les fonctionnaires de la Ville à partir de 2018.

L'importance de la transparence

J'essaie activement d'obtenir le plus de transparence possible afin que nous puissions déterminer collectivement s’il s’agit d’un bon accord , a déclaré la mairesse.

La mairesse de Toronto, Olivia Chow, n'a pas accès aux détails de l'entente signée entre la Ville de Toronto et la FIFA. (Photo d'archives)

Selon le professeur de marketing à l'école de gestion Rotman de l'Université de Toronto David Soberman, il est compréhensible que la FIFA ait signé un contrat confidentiel.

Si tous les détails [des ententes de la FIFA étaient] publiés, il y aura certainement des éléments qui vont perturber le grand public et si ça arrive, ça peut engendrer des délais et même des changements , explique-t-il.

Toutefois, il croit que les contribuables devraient avoir accès à certaines informations. Je pense que c'est peut-être là où il y a eu une erreur , estime-t-il. Selon lui, les Torontois seraient un peu plus ouverts au projet s’il avait un peu de détails.

Les ententes de candidatures ont été signées avant que Toronto ne soit nommée ville hôte, en juillet. Selon un rapport municipal datant de 2018, pour être considérée comme une ville hôte, la Ville devait signer trois ententes irrévocables .

On sait qu'en vertu de ces ententes, Toronto devra notamment être hôte d'un festival de soccer de 34 jours pour les partisans.

Selon la conseillère municipale Alejandra Bravo, à l’avenir, il faudra éviter de mener ce type de négociations en secret. Ce n'est pas la façon de mener un gouvernement démocratique , dit-elle.

Revenus et coûts importants

L'investissement s'est attiré des critiques alors que le déficit de la Ville est évalué à 1,5 milliard de dollars actuellement. Sur 10 ans, la Ville estime que le déficit combiné de ses budgets de fonctionnement et d’investissement sera de 46,5 milliards de dollars.

Nous n’avons pas d’argent, ça, c’est clair , a réitéré la mairesse. Mais la Coupe du monde génère beaucoup de revenus touristiques [...] Ça générera une croissance économique à bien des égards.

Elle rappelle que plusieurs documents ont été signés, que ce soit l’offre, la lettre d’intention ou l’entente. Je ne suis pas sûre qu’on ait beaucoup de choix, si ce n'est de travailler dur pour s'assurer qu'aucun argent n'est gaspillé, de promouvoir l'événement pour que les gens puissent y participer et d'encourager les commanditaires à soutenir la ville .

David Soberman, professeur de marketing à l'école de gestion Rotman de l'Université de Toronto (Photo d'archives)

Selon David Soberman, puisque l’investissement se calcule en millions de dollars, alors que le déficit est en milliard, cela ne fait pas une grosse différence.

C'est vrai que si la taille [de l’investissement] était similaire au déficit, on aurait plus de soucis. Mais je pense que l'envergure de l'investissement est assez petite par rapport au budget de la ville.

Il ajoute que ce genre d’événement donne une bonne visibilité à la ville. Je pense que de pouvoir accueillir des matchs comme ça c'est très important pour la ville. De se faire remarquer parmi toutes les villes en Amérique du Nord, mais surtout sur le plan canadien, c'est important pour Toronto.

Entente sans risque pour MLSE

Dans une lettre d’intention entre la Ville de Toronto et Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) dont Radio-Canada a obtenu copie en avril, on apprenait que le conglomérat sera remboursé pour toute dépense encourue, notamment pour la construction et l’amélioration des infrastructures.

MLSE sera également entièrement remboursé pour toutes dépenses encourues si la Ville décide de ne plus être l'hôte de la Coupe du monde en 2026, indique la lettre.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se déroulera du 8 juin au 3 juillet 2026.

Au total, 16 métropoles au Canada, aux États-Unis et au Mexique seront des villes hôtes pendant le tournoi.