Fatimaty Gueye n’est plus directrice générale d’Envol 91 FM

Fatimaty Gueye n’est plus la directrice générale de la radio communautaire manitobaine Envol 91 FM depuis plus d’un mois, a appris Radio-Canada. Le conseil d’administration (CA) n’a pas voulu fournir de détails sur les circonstances de son départ.

En entrevue, la présidente du CA, Blandine Tona, a indiqué que l’emploi de Mme Gueye à la radio communautaire a cessé le 20 juillet.

Son départ n’a pas été communiqué au public. Blandine Tona affirme qu'il n’était pas nécessaire que le CA signifie le départ de Mme Gueye aux membres. Sur le site web d’Envol 91 FM, son nom est cependant toujours affiché comme directrice générale de la radio.

Blandine Tona n’a pas voulu indiquer s’il s’agissait d’une démission ou d’un congédiement. Malheureusement, ça concerne les ressources humaines, je ne peux pas commenter des détails et des circonstances , a-t-elle indiqué.

Radio-Canada a tenté de joindre Mme Gueye à plusieurs reprises, sans succès.

Le long silence du CA

Radio-Canada a joint une première fois Blandine Tona le 8 août pour lui demander de confirmer si oui ou non Mme Gueye avait quitté la radio. À plusieurs reprises depuis, la présidente du CA d’Envol 91FM a indiqué que le CA préparait un communiqué de presse et qu’un avocat le révisait.

Publicité

Elle a finalement envoyé un communiqué de presse à Radio-Canada lorsque nous avons été en mesure de confirmer le départ de Mme Gueye indépendamment du CA et que nous lui annoncions la publication d’un article jeudi.

Le conseil d’administration de la radio communautaire Envol annonce que madame Fatimaty Gueye ne fait plus partie de son équipe. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets , indique le bref communiqué.

L’intérim sera assuré par M. Yanick LaRoche [l’animateur de l’émission Le retour à la maison] jusqu’à ce que soit complété le processus de recrutement à la direction générale , ajoute-t-il.

Réorganisation des effectifs

Envol 91 FM a par ailleurs publié une offre d’emploi le mercredi 23 août pour un coordonnateur de bureau et de la comptabilité. Ce poste comprend des tâches telles que la gestion des publicités et des opérations de la radio, la comptabilité et la gestion des membres.

Il remplace le poste d’adjoint administratif, selon Blandine Tona. On est en train de changer les positions à l'intérieur pour utiliser les forces effectives des personnes. Et c'est une conversation avec les employés qui a permis de faire cet ajustement , explique-t-elle, en soulignant que la radio est en bonne posture financière.

Publicité

Les employés sont confiants et ils sont tous en place. Donc, j'estime que je n'ai pas d'inquiétude ici à communiquer aux membres. Le conseil d'administration fait son travail , poursuit Mme Tona. Elle demande au public de donner à la radio la chance de rebondir .

L’offre d’emploi pour le poste de directeur général sera publiée dans les prochaines semaines.

Une tempête dans une radio

Fatimaty Gueye a pris les rênes de la radio communautaire en décembre 2021, après le départ de Yaya Doumbia, qui a quitté ses fonctions après 9 ans de service.

Dès la mi-janvier 2022, l’animateur Jean Fontaine annonçait sa démission, suivi de l’animateur Yan Dallaire, puis de la journaliste Caroline Touchette. Une assemblée générale extraordinaire et l’assemblée générale annuelle de la radio ont finalement été tenues le 19 avril 2022, dans une atmosphère tendue.

Quelques jours avant, le CA avait publié un communiqué de presse évoquant des tensions entre la direction générale d’Envol 91 FM et les employés démissionnaires, après l’arrivée de Fatimaty Gueye à la direction générale.

Lors de l’AGA, aucun membre de l’ancien conseil d’administration ne s’était présenté, et neuf nouveaux membres ont été élus au terme de débats parfois houleux. Le nouveau CA a reçu pour mandat d’embaucher un expert indépendant pour se pencher sur la controverse qui a entouré la démission des trois employés et s’est engagé à rendre le rapport public.

Aucun lien avec les démissions

Un résumé du rapport réalisé par Laurelle Harris, de Equitable Solution Consulting, a été fourni à Radio-Canada le 22 mars dernier. Celui-ci affirme que les trois démissionnaires, qu’il ne nomme pas, ont agi par intérêt personnel et fait preuve de préjugés raciaux dans le traitement infligé à la directrice générale .

La rédactrice du rapport souligne que les actions du conseil d’administration précédent étaient appropriées, tout comme celles de Fatimaty Gueye. La directrice générale a fait preuve d’impartialité en répondant aux préoccupations soulevées par les trois anciens employés concernant sa propre conduite.

Les trois employés démissionnaires ont refusé de participer à l’enquête, et l’un d’eux l’a qualifiée de diffamatoire et mensongère .

Blandine Tona affirme que la publication de ce rapport permettait à la radio de se tourner vers l’avenir. Malgré la crise, on a eu une année positive; les équipes se sont senties rassurées sur la direction en place , avait-elle indiqué à Radio-Canada, lors d'une entrevue le 24 mars.