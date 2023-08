Plus de pouvoir aux municipalités pour les radars photo

Pour déployer ses 250 nouveaux radars photo, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) compte faire appel aux municipalités, essentiellement parce que beaucoup de zones scolaires sont situées sur leur territoire. Il laisse donc planer l’éventuel dépôt d’un projet de loi pour leur octroyer plus de pouvoir en la matière.

Cette ouverture réjouit bien entendu l’Union des municipalités du Québec (UMQ) qui espère entre autres avoir son mot à dire par rapport à l'emplacement des nouveaux radars photo. Nous sommes des gouvernements de proximité, alors nous sommes les mieux placés pour connaître notre territoire et savoir où sont les endroits accidentogènes , relate Normand Dyotte, maire de Candiac et président de la Commission d'aménagement et des transports à l' UMQ .

Lundi, le maire de Québec, Bruno Marchand tenait des propos similaires. On va regarder quelle latitude on nous offre, mais je pense que les villes sont les mieux placées pour déterminer où sont les zones dangereuses , affirmait-il.

Ouvrir en mode plein écran Bruno Marchand lors d'un point de presse à l'hôtel de ville de Québec. Photo : Radio-Canada

Les détails du potentiel projet de loi ne sont pas encore ficelés, indique le porte-parole de la ministre des Transports, mais il assure que le ministère a encore l’intention de collaborer de près avec les villes pour décider des meilleurs emplacements, comme il le fait actuellement avec son projet pilote de radars photo en milieu municipal, auquel participe Québec, Gatineau, Laval, Longueuil et Montréal.

Le projet pilote qui existe depuis 2015 a prouvé que les impacts des radars photo sur le territoire municipal étaient significatifs et positifs. Les résultats semblaient démontrer qu'il y a une baisse de vitesse et de risques d'accident dans ces endroits-là , relate Normand Dyotte.

Les statistiques du ministère lui donnent raison, leurs analyses montrent une baisse de 36,6 % des risques d’accidents sur les routes où la limite de vitesse affichée se situe entre 40 km/h et 60 km/h. Le pourcentage de véhicules qui excèdent la limite de vitesse passent de 59 % à 13 % aux endroits où des radars photo sont déployés.

Le président de la commission d'aménagement et des transports à l' UMQ espère que l'encadrement sera modulé en fonction de la taille de la municipalité. Quand on parle des projets pilotes avec les grandes municipalités qui ont des ressources, c'est peut-être plus facile pour elles , remarque-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Les zones scolaires seront particulièrement ciblées pour l'installation des nouveaux radars photo. Environ 70 % des conducteurs québécois ne respectent pas les limites de vitesse dans les zones scolaires, selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

À Québec, l’exploitation des quatre appareils mobiles nécessite des dépenses annuelles d’environ 650 000 $ par année, que le ministère de transport lui rembourse.

Publicité

Moins d’étapes administratives

Dans sa révision de l’encadrement législatif, le MTMD semble particulièrement intéressé à éliminer certaines étapes entre la capture de la photo et la livraison du constat d’infraction pour y augmenter la capacité de gestion des infractions avec une meilleure utilisation des ressources du système de justice , peut-on lire dans le Plan d'action en sécurité routière 2023-2028.

C'est une bonne nouvelle aussi parce qu'actuellement les amendes vont au pénal et je sais que la ministre Guilbault veut y aller d'une façon administrative pour alléger le processus pour tout le monde , souligne Normand Dyotte.

Cheminement d’une amende : Les photos prises par les équipements de contrôle automatisé sont analysées au Centre de traitement de la preuve (CTP) localisé à Montréal afin de déterminer la pertinence de donner un constat d'infraction. Le Bureau des infractions et des amendes (BIA) est responsable de produire le constat d'infraction. Enfin, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) agit comme poursuivant. Source : Ville de Québec

Ainsi, pour l’instant aussi, les sommes collectées par les amendes de radars photo sur le réseau municipal ne sont pas perçues par les villes, elles sont versées au Fonds sur la sécurité routière du gouvernement du Québec.

Le protocole prévoyait toutefois un partage des excédents financiers générés par les équipements installés sur le territoire du Québec entre les différentes municipalités et le MTMD . Or, la formule de partage reste à déterminer et depuis 2015, aucune somme associée à l'excédent financier n'a encore été remise aux municipalités , selon la Ville de Québec.

Publicité

Bientôt une annonce à Québec

La porte-parole du cabinet du maire de Québec indique que la Ville prépare une annonce dans les prochains jours au sujet de radars photo, sans donner plus de détail.