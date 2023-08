La chaîne de sandwichs américaine Subway a annoncé jeudi qu'elle sera vendue à Roark Capital, une société de capital-investissement spécialisée dans la gestion de restaurants, qui pourrait aider les restaurants-minute à étendre et à améliorer ses magasins.

Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. En début de semaine, le Wall Street Journal a rapporté que Roark Capital proposait environ 9,6 milliards de dollars américains pour Subway, présentement une entreprise privée.

Le chef de la direction de Subway, John Chidsey, a annoncé que l'opération reflétait le potentiel de croissance à long terme de la chaîne de restauration et la valeur de la marque. Subway prévoit de continuer à moderniser ses restaurants et à prendre de l'essor à l'échelle internationale sous l'égide de Roark.

Roark est une société de capital-investissement qui gère 37 milliards de dollars américains d'actifs. Elle est spécialisée dans les entreprises franchisées et soutient deux sociétés de portefeuille qui possèdent plusieurs chaînes de restaurants américains : Dunkin', Inspire Brands, Arby's, Jimmy John's et Buffalo Wild Wings ainsi que Focus Brands, qui possède Auntie Anne's, Carvel, Cinnabon et Jamba.

Subway, dont les deux sièges sont situés à Miami et dans le Connecticut, a été fondée en 1965 et appartient toujours à ses familles fondatrices. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes chaînes de restaurants au monde, avec 37 000 points de vente dans plus de 100 pays.

Pertes de parts de marché

Aux États-Unis, elle a néanmoins perdu des parts de marché ces dernières années au profit de concurrents américains à croissance rapide comme Panera et Firehouse Subs, qui proposent des menus plus variés et des magasins plus récents.

Subway contrôle actuellement environ 23 % du marché américain des sandwichs et de la nourriture préparée, d'une valeur de 43 milliards de dollars américains, selon Technomic, une société de conseil. Ce chiffre est en baisse de 34 % par rapport à 2017.

Subway a essayé de rattraper son retard; en 2021, son menu a été rafraîchi et, dernièrement, une gamme de sandwichs élaborés par des chefs cuisiniers a été lancée, après avoir constaté que les clients se lassaient du modèle traditionnel de Subway qui consistait à les laisser composer leurs propres sandwichs.

Néanmoins, en février, Subway annonçait déjà qu'elle envisageait une vente.

Subway bénéficie également d'une certaine dynamique en vue de l'acquisition. En juillet, l'entreprise a déclaré que ses ventes mondiales dans les établissements ouverts depuis au moins un an étaient en hausse de 9,8 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a rénové 10 000 de ses restaurants américains et a récemment dépensé 80 millions de dollars américains pour équiper ses 20 000 restaurants américains de trancheuses à charcuterie, une première pour la marque.