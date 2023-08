L’Abitibi-Témiscamingue peine à pourvoir ses derniers postes d’enseignants

Alors que la rentrée approche à grands pas, les centres de services scolaires (CSS) mettent les bouchées doubles afin de pourvoir une trentaine de postes d’enseignant toujours vacants.

Une situation qui a beaucoup progressé depuis vendredi dernier, où le Syndicat de l’enseignement de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue déplorait un manque de plus de 150 enseignants.

Au CSS Lac-Témiscamingue, les effectifs sont complets, alors qu’il reste cinq postes à pourvoir à ceux de Lac-Abitibi et de l’Or-et-des-Bois, surtout des contrats à temps partiel.

Pour le moment, je dirais que la situation n’est pas critique. On est encore dans une zone où l’on est en mesure d’assurer des services de qualité, mais je ne cacherai pas que c’est un exercice complexe pour nos équipes de recrutement.

Au CSS de l’Or-et-des-Bois, on se réjouit particulièrement d’avoir fait le plein de nouveaux enseignants pour cette rentrée scolaire.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSSOB), Jean-François Pressé. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Je vous dirais que l’une de nos belles réalisations, c’est d’avoir réussi à engager 26 nouveaux enseignants et enseignantes légalement qualifiés cette année. Nous sommes vraiment fiers de cette nouveauté , affirme le directeur général Jean-François Pressé, qui doit quand même faire appel à 51 enseignants et enseignants non légalement qualifiés pour compléter ses effectifs.

Plus critique à l’Harricana

Il y a toujours une douzaine de contrats à donner à Rouyn-Noranda, tout comme à l'Harricana, où la situation est plus critique, puisque le coup d'envoi de la rentrée se donne ce vendredi.

Jeudi matin, il restait à pourvoir un poste à temps plein et 13 contrats à temps partiel à donner au CSS qui dessert la région d’Amos. Des entrevues d’embauche sont prévues jusqu’au début de la semaine prochaine.

À pareille date l’an dernier, on avait seulement un contrat à combler. On avait débuté l’année avec ce contrat manquant. Cette année, c’est plus préoccupant, on en a 13 de plus. Si on n’y parvient pas, on va revoir l’organisation, voir comment on peut répondre à nos obligations , souligne Maxime Pellerin, directeur des ressources humaines au CSS Harricana.

On n’est pas rendu là, mais il n’est pas exclu que dans l’attente de trouver un enseignant, il y ait un surveillant en avant de la classe.

En date du 21 août, tous nos postes à temps plein étaient comblés et il restait 12 contrats à temps partiel à pourvoir. C’est exactement le même chiffre que l’an dernier. On a beaucoup d’entrevues cette semaine, de gens à confirmer, donc on a bon espoir d’avoir tous nos enseignants pour la rentrée scolaire des élèves qui est le 30 août chez nous cette année , affirme pour sa part Mélanie Savard, directrice des ressources humaines au CSS Rouyn-Noranda.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda recherche aussi des enseignants pour l'année 2023-2024. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Du personnel non légalement qualifié

Quant à la proportion des enseignants non légalement qualifiés, elle continue d’augmenter pour se situer entre 10 et 20 % des effectifs. Les CSS de la région n’épargnent aucun effort pour accompagner et encadrer ces personnes qui détiennent souvent des compétences dans leur domaine d’enseignement, mais n’ont pas le brevet d’enseignant.

Ils représentent environ 15 % des effectifs recrutés au CSS Lac-Témiscamingue.

On parle d’une vingtaine de personnes sur nos 160 enseignants, qui détiennent un tolérance et qui sont détenteurs d’un baccalauréat dans une matière précise ou qui sont en voie de qualification. Il y en a plusieurs qui sont en processus de qualification. L’avantage qu’on a, c’est que ce sont des gens qu’on connaît mieux puisqu’on les accompagne dans leurs démarches et qu’on s’assure de la qualité des services pédagogiques , précise Josée Beaulé, directrice des ressources humaines.

À l’Harricana, ils comptent pour environ 20 % des effectifs prévus cette année.

Plusieurs sont en démarche de formation, inscrits à la maîtrise qualifiante en enseignement. Nous avons aussi une cohorte d’une dizaine d’étudiants qui font un baccalauréat à temps partiel grâce à un partenariat avec l’UQAT. Ces dernières années, nous avons aussi travaillé sur un programme d’insertion professionnelle pour accompagner nos nouveaux enseignants durant leurs cinq premières années de carrière. Une ressource à temps plein a été embauchée en juillet , fait valoir Maxime Pellerin.

Les renforts s’en viennent

Il faudra patienter pour les renforts, mais l’UQAT formera un peu plus d’enseignants cette année.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Grégoire, professeur en didactique de la grammaire à l’UQAT et directeur de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation. Photo : Gracieuseté : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

On parle d’une légère hausse, mais c’est quand même une bonne nouvelle. On a une cohorte de bonne taille qui va démarrer à Val-d’Or aussi. On ne parle pas de dizaines et dizaines de personnes, on pourrait en former davantage , estime Pascal Grégoire, professeur en didactique de la grammaire à l’UQAT et directeur de l’unité d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation.

L’UQAT et le réseau universitaire adaptent aussi de plus leurs formations pour permettre aux enseignants non légalement qualifiés d’obtenir les outils nécessaires pour faire leur travail et pour aller chercher leur qualification.