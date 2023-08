Du plaisir pour les oreilles et les papilles aux Fêtes gourmandes de Neuville

Les Fêtes gourmandes de Neuville renouvellent son offre épicurienne et musicale pour une 11e année. Des nouveautés sont également proposées pour mettre en valeur la richesse de la région de Portneuf.

Rassemblement familial par excellence, les Fêtes gourmandes de Neuville convient ses visiteurs derrière l’hôtel de ville de Neuville dès jeudi soir. Les fêtes se déroulent jusqu’à dimanche. C’est un événement que j’aime d’amour , raconte François Valenti, responsable aux communications. Les Fêtes gourmandes, c’est une famille, une équipe, une armée de bénévoles qui se vouent à cet événement-là.

Fidèle à son nom, les Fêtes gourmandes de Neuville misent sur le savoir-faire des producteurs locaux pour ravir ses visiteurs. En plus de ses camions de cuisine de rue, l’organisation promet, en nouveauté cette année, un brunch gourmet en formule buffet impliquant plusieurs producteurs du coin. Le festival progresse chaque année. Je crois que les gens aiment de plus en plus les événements foodies, et le mélange de notre proposition, c’est-à-dire les spectacles, le côté familial et gourmand, c’est le secret de notre succès , commente M. Valenti.

Plus de musique

Le volet musical de l’événement est également bonifié : une troisième soirée à saveur néo-country, s’ajoute samedi, avec la participation de Brittany Kennel et Matt Lang. Le public pourra également compter sur la participation de Gregory Charles, jeudi, et de Sara Dufour et les Salebarbes, vendredi.

Je me fais proposer un festival, en compagnie des Salebarbes, dans une place où c’est le meilleur blé d’Inde du Québec, je ne peux pas refuser ça, là! s’exclame Sara Dufour, lorsque jointe par téléphone la veille de son spectacle.

Ouvrir en mode plein écran Sara Dufour le 17 juillet, lors du Festival d'été de Québec (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

L’interprète de Chez nous c’est Ski-Doo a connu la scène des plaines d’Abraham cet été, dans le cadre du Festival d’été de Québec. Malgré cette performance mémorable, Sara Dufour y trouve toujours son compte dans les occasions de moins grande envergure.

Moi, je suis une fille de la région. Je connecte assez rapidement avec les gens, surtout dans des contextes comme ça , partage-t-elle.

Les visiteurs pourront également compter sur la présence d’une quarantaine d’exposants, qui dévoileront leurs créations. Sept producteurs de maïs sucré de Neuville seront également sur place pour approvisionner le public en épis.