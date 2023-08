Les Ukrainiens de Calgary célèbrent leur indépendance

La liberté, la démocratie, la souveraineté et l'autodétermination ont été célébrées jeudi au centre-ville de Calgary, où les Ukrainiens ont fêté le 32e anniversaire de l'indépendance de leur pays depuis la chute de l'Union soviétique.

Le jaune et le bleu étaient à l’honneur au parc municipal Olympic Plaza où une cérémonie de lever du drapeau s'est déroulée à midi.

Organisée par la filiale calgarienne du Congrès des Ukrainiens canadiens, la cérémonie qui a rassemblé près de 300 personnes a rendu hommage aux efforts héroïques et aux sacrifices de ceux et celles qui, selon les organisateurs, poursuivent la lutte pour la liberté en Ukraine.

La filiale de Calgary représente un aspect intégral de notre réseau qui travaille d’arrache-pied afin de rassembler et de faire grandir notre communauté , souligne Daniel Moussienko, président de la filiale du congrès.

La foule composée d'enfants et de membres de leurs familles a écouté attentivement les discours enflammés de chaque intervenant, tandis que l'hymne canadien suivi de l'hymne ukrainien a été chanté.

Malgré le chaleureux sentiment de communauté qui régnait au parc, certains participants n'ont pas manqué de rappeler que l'indépendance n'est pas la seule chose qui compte aujourd'hui alors que la guerre se poursuit toujours en Ukraine.

Sasha Lebid est arrivé à Calgary en novembre 2022. Directement venu de l’Ukraine, il raconte que la majorité de sa famille demeure à Kiev, dans son pays natal.

Même si c’est le Jour de l'indépendance, une journée de célébration, nous pleurons tous beaucoup. C’est entre autres parce que nous connaissons le réel prix de cette indépendance.

Ouvrir en mode plein écran Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, rappelle l'importance d'accueillir les nouveaux arrivants, en particulier ceux qui fuient la violence dans leur pays d'origine, comme en Ukraine. Photo : Radio-Canada

Selon Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, cette célébration doit également servir à se souvenir du travail qui reste à accomplir.

Nous accueillons de nouveaux arrivants dans notre ville depuis des générations et, aujourd'hui, il est très important que nous soutenions ceux qui viennent ici, en particulier ceux qui fuient l'Ukraine , affirme-t-elle. Plus encore, nous devons faire preuve de bienveillance, de compassion et d’appartenance.

La chorale ukrainienne Pereveslo a également remis à la mairesse une broderie faite à la main qu'elle a acceptée au nom de la Ville. Tissé en partie en Ukraine et plus tard par des membres de la communauté ukrainienne à Calgary, le groupe indique que chaque maille symbolise le courage et l'unité [des Ukrainiens] face à l'injustice .

Ouvrir en mode plein écran La chorale ukrainienne « Pereveslo » établie à Calgary a remis une broderie faite à la main à la Ville qui symbolise le courage et l'unité des Ukrainiens et Ukrainiennes. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

À compter du 13 avril 2023, Service de santé Alberta à recenser 31 000 Ukrainiens enregistrés dans 194 communautés de la province.