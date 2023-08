Fermeture définitive pour la Confiturerie Mme Ethel

Une série de mésaventures entrepreneuriales auront finalement eu raison d'Éthel Danis. Son entreprise, la Confiturerie Mme Ethel, ferme définitivement ses portes.

Celle qui a lancé l'entreprise en 2006 n'a plus la force de continuer. Elle a en fait l’annonce sur son compte Facebook mercredi.

Financièrement, c'est difficile, puis émotivement c'est difficile, physiquement c'est difficile. Être entrepreneur, il faut que tu travailles 70 heures par semaine, sinon tu ne t'en sors pas. [...] Pour finir par arriver, il faudrait que je vende d'autres choses que de la confiture , a raconté jeudi Ethel Danis, propriétaire de la Confiturerie Mme Ethel.

La fermeture de son restaurant en novembre dernier, situé dans l'ancien Hôtel du Parc à Chicoutimi, a été le point de bascule pour Mme Danis. L’édifice avait alors été acheté par l'Office municipal d'habitation (OMH) de Saguenay pour en faire des résidences étudiantes. Selon elle, l’ OMH l'a expulsée du local qu'elle louait.

J'ai demandé un dédommagement, mais il n'y a personne qui m'a dédommagée. L' OMH a dit: "Ramasse tes affaires". Ils ont dit : "Quand tu achètes une maison, tu veux qu'elle soit vide, alors nous autres, c'est pareil" , a-t-elle relaté.

Ethel Danis a décidé de fermer boutique. La fermeture de son restaurant dans l'ancien Hôtel du Parc, à Chicoutimi, et la pression financière d'être entrepreneure ont eu raison d'elle.

L'entrepreneure pensait alors augmenter sa production de confiture à sa boutique de La Baie, établie dans l'ancien restaurant Le Chalutier. L'objectif était de faire entrer ses produits sur les tablettes des épiceries partout en province. Mais l'ampleur de la tâche a fini par la décourager.

On est égorgé par toute cette paperasse-là. Les gouvernements provinciaux, fédéraux, municipaux, à chaque palier de gouvernement, tu as des exigences, des rapports, des taxes, des permissions, des permis. Ça ne finit plus! Ça accapare tout notre temps puis toute notre énergie. Quand tu es une petite entreprise, tu n'as plus de temps pour faire ce que tu aimes , a-t-elle poursuivi.

Site de la future bibliothèque de La Baie

Sa décision de fermer définitivement est survenue lorsque l'arrondissement de La Baie lui a offert de racheter son bâtiment.

Je pense que ce n’est plus un secret pour personne, plusieurs médias l’ont sorti, que notre projet de bibliothèque s'en allait à cet endroit-là , a confirmé le président de l’arrondissement et conseiller du secteur de Port-Alfred, Raynald Simard.

Le conseiller du secteur et président de l'arrondissement de La Baie, Raynald Simard

Cette future construction est venue remplacer le projet de conversion de l’église Saint-Édouard en bibliothèque, qui a été abandonné.

D'après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque