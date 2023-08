Une relance difficile, mais réussie pour la mine Kiena de Val-d’Or

Mines d'or Wesdome a célébré jeudi la réouverture de sa mine d'or Kiena à Dubuisson.

La mine avait cessé ses opérations en 2013, mais la découverte d'un nouveau gisement en profondeur a permis un retour à la production commerciale, en décembre dernier.

Après une année 2022 difficile marquée par des retards sur le chantier, la direction de Wesdome assure que les opérations de Kiena sont désormais sur les rails.

Le démarrage d’une mine, c’est une grosse entreprise en soi, affirme Frédéric Langevin, chef des opérations. De le faire en pleine pandémie avec une chaîne d’approvisionnements en lambeaux, ça nous a apporté tout un défi. On célèbre aujourd’hui deux ans d’efforts. On est en train d’adresser les délais vécus l’an passé et nous sommes aujourd’hui en bonne position, même en avance sur le plan qu’on s’était donné cette année.

Ouvrir en mode plein écran Frédéric Langevin, chef des opérations pour Mines Wesdome, célébrait jeudi la reprise de la production commerciale à la mine. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Mines d’or Wesdome s’affaire à compléter la rampe qui permettra d’atteindre le gisement Deep A, situé sous le puits actuel.

La compagnie s’attend à un accroissement significatif de sa production l’an prochain, pour atteindre entre 80 000 et 100 000 onces par année.

Ouvrir en mode plein écran La direction estime qu'environ 35 000 onces d'or seront retirées des profondeurs de la mine cette année. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Quelque 195 employés travaillent à la mine Kiena, qui a une espérance de vie actuelle de sept ou huit ans.

Il y a du potentiel sur notre propriété, ajoute Frédéric Langevin. On se prépare à investir sur une rampe d’exploration dans la zone Presque Île, située plus près de la berge. Ça pourrait devenir une nouvelle source pour notre usine, qui n’est pas à pleine capacité. Mais notre effort premier, c’est de mettre la zone Deep en production, tout en regardant le potentiel autour.

Retourner les résidus sous terre

Ouvrir en mode plein écran L'usine de remblai en pâte permet de retourner la majorité des résidus sous terre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Située sur une île, Kiena présente son lot de défis environnementaux. Pour minimiser l'impact de la mine, Wesdome a construit une usine de remblai en pâte.