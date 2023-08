Le gouvernement du Nouveau-Brunswick demande au tribunal d’exclure plus de 250 000 propriétés d’une revendication territoriale faite par la Nation wolastoqey.

En 2021, les six communautés wolastoqiyik du Nouveau-Brunswick ont déposé une poursuite contre gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement fédéral, Énergie NB et plusieurs compagnies forestières, dont J. D. Irving.

Elles réclament à être reconnues propriétaires d'un peu plus de la moitié des terres de la province.

Cinq millions d'hectares sont identifiés dans la poursuite. Selon les communautés wolastoqiyik, 20 % d'entre elles sont occupées par des entreprises privées.

Jeudi, la province a déposé une motion devant la Cour du Banc du Roi. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick demande à la cour de modifier la demande de la Nation wolastoqey afin d’exclure plus de 250 000 propriétés appartenant à des personnes qui ne sont pas parties à la revendication et qui ne sont pas représentées dans la procédure , écrit le Cabinet du premier ministre Blaine Higgs dans un communiqué publié jeudi.

Ces propriétaires ne devraient être exposés à aucun risque si la revendication, dans sa forme actuelle, aboutissait , ajoute la province. Elle estime que ces propriétaires n'ont pas eu l'occasion de défendre leurs intérêts face à la revendication de la Nation wolastoqey .

Les citoyens ne seraient pas visés

Le gouvernement Higgs répète une allégation du premier ministre et affirme que si les Wolastoqiyik gagnaient leur cause, les Autochtones auraient le droit d’utiliser et d’occuper exclusivement toutes les terres faisant l’objet de leur revendication .

Les chefs de la Nation wolastoqey disaient bien, au moment du dépôt de leur poursuite, que celle-ci cible des entreprises. Ils ont averti que les citoyens ne sont aucunement visés et qu’il n’a jamais été question de demander à qui que ce soit de déménager de sa propriété.

Ouvrir en mode plein écran Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, le 21 juin 2021 à Fredericton. Il portait un ruban orange en mémoire des enfants autochtones qui sont morts dans les pensionnats canadiens. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Malgré cela, le premier ministre Blaine Higgs a, dans le passé, déjà accusé les Autochtones de vouloir déposséder des Néo-Brunswickois de leurs maisons.

Le gouvernement néo-brunswickois dit préparer une défense plus générale contre la revendication de la Nation wolastoqey, qui n’a pas encore été examinée par les tribunaux.