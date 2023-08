Québec solidaire : une course à la succession et aux régions

L’été n’a pas été de tout repos pour Christine Labrie, Ruba Ghazal et Émilise Lessard-Therrien. Même si la course n’était pas encore officiellement déclenchée, les trois candidates au poste de co-porte-parole féminine de Québec solidaire ont passé une bonne partie de la période estivale à faire campagne aux quatre coins de la province.

Or, pour les trois femmes, le marathon ne fait que commencer, alors que s’ouvre officiellement vendredi la course à la succession de Manon Massé.

Jusqu’au congrès du 24 au 26 novembre à Gatineau, où les délégués éliront la prochaine titulaire du poste, les trois candidates tenteront donc d’aller chercher un maximum d’appuis chez les membres.

Québec solidaire caressait le rêve de former l’opposition officielle après les dernières élections, mais est toujours relégué à la deuxième opposition. Les membres doivent donc choisir la personne la plus susceptible de faire gagner des sièges au parti, croit Christine Labrie.

Je pense que c’est ça qui est critique autour de cette élection-là : qui doit être la co-porte-parole femme pour qu’on puisse élargir nos appuis? affirme-t-elle en entrevue.

Pour le parti, la croissance passe forcément par les régions. D'ailleurs, la députée de Sherbrooke ne se fait pas prier pour souligner qu’elle est la seule élue solidaire dans une circonscription située à l’extérieur de Montréal et de Québec.

Je pense que ça fait partie de mes forces et je ne me gênerai pas pour mettre en avant qu’au sein de Québec solidaire, je fais partie des personnes qui ont élargi leurs appuis à l’extérieur des appuis traditionnels.

Pour l’ancienne députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien, représenter une région constitue aussi un atout, même si faire campagne à partir de l'Abitibi représente un défi logistique.

C’est peut-être un désavantage sur le plan du temps consacré à la campagne, mais pour moi, c’est aussi un avantage comme future co-porte-parole. [...] J’ai les deux pieds dans la ruralité, les deux pieds dans une région éloignée; ça me permet de rester très enracinée dans les questions qui préoccupent les gens des régions , illustre celle qui passe de nombreuses heures sur la route pour mener campagne.

Seule candidate montréalaise, Ruba Ghazal ne croit pas qu’être députée de Mercier, sur le Plateau-Mont-Royal, lui nuise dans cette course où il sera beaucoup question d’élargir les appuis hors de la métropole. Elle estime plutôt que les thèmes qui lui sont chers, comme la souveraineté, l'identité et la langue, seront porteurs partout dans la province.

C’est des propositions qui parlent à l’ensemble des Québécois. Quand je parle de la question identitaire, mais de gauche, portée de façon inclusive, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, pas uniquement aux gens de Montréal , dit-elle en entrevue.

La récente controverse entourant l'investiture du parti dans Jean-Talon a mis en évidence le défi que représente l’atteinte de la parité hommes-femmes au sein du caucus. Pour les trois candidates, cette course au titre de co-porte-parole doit servir à trouver des solutions pour un parti féministe qui compte deux fois plus d’élus masculins que féminins.

Pour corriger la tendance, Ruba Ghazal suggère que son parti réserve exclusivement à des femmes les courses à l’investiture dans les 12 circonscriptions considérées comme les plus susceptibles d'être remportées.

Que ce soit les membres qui décident, mais entre différentes femmes , soutient-elle.

Défaite en 2022, Émilise Lessard-Therrien estime que le parti doit en faire plus pour soutenir les femmes entre deux élections afin qu’elles maintiennent leur engagement en politique active.

La course [...] va aider aussi à faire en sorte que plus de femmes se reconnaissent dans des modèles politiques, qu’elles aient le goût de se lancer.

Christine Labrie rappelle pour sa part qu’elle avait ouvertement appuyé la candidature de Christine Gilbert dans Jean-Talon, mais qu’elle se ralliera toujours au choix des militants.

C’est très important, la démocratie locale, le fait que les membres puissent choisir leur candidat. Moi, je fais confiance aux membres : ils ont choisi la bonne personne , dit Mme Labrie.

Cette première vraie élection pour le titre de co-porte-parole pourrait-elle laisser des traces, comme l’ont fait certaines courses à la direction d’autres partis? Les trois candidates assurent que non et disent amorcer leur campagne avec sérénité.

Au final, on est toutes d’accord avec le programme de Québec solidaire, on est toutes d’accord avec ces valeurs, on les porte, on les incarne, ça va continuer et ça ne changera pas.