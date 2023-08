L’attribution des postes à temps partiel jugée trop tardive par plusieurs enseignants

Des enseignants dénoncent les processus d'attribution des postes à temps partiel qui, selon eux, se font de façon trop tardive dans la plupart des centres de services scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ces dernières tâches sont majoritairement remises à quelques jours de la rentrée scolaire et cette façon de faire amplifierait, selon plusieurs, l'insécurité et l'instabilité chez les professionnels de l'enseignement.

C’est notamment le cas pour Marilou Desbiens qui vient tout juste de recevoir son contrat d'enseignement pour la prochaine année au CSS des Rives-du-Saguenay. Elle enseignera les arts dramatiques dans trois écoles primaires différentes, ce qui équivaut à 36 % d'un temps complet. Elle devra donc travailler comme serveuse dans un restaurant pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille.

Ouvrir en mode plein écran Marilou Desbiens occupera des tâches équivalentes à 36% d'un temps complet. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Je suis diplômée depuis 2012, donc bizarrement, ça me convient. C'est sûr que j'aimerais ça avoir plus de stabilité, vraiment, après autant d'années, mais jusqu'à hier soir, j'étais vraiment convaincue que je n'allais rien avoir du tout , a-t-elle confié.

Le processus d'affectation des tâches à temps partiel à moins de 100 % se termine presque à la veille de la rentrée scolaire dans la plupart des centres de services. Marilou Desbiens ne mâche pas ses mots quant à l'attribution des postes.

C'est un énorme stress complètement inutile , a-t-elle poursuivi.

Difficile de faire autrement selon le Syndicat de l'enseignement du Saguenay

Le Syndicat de l'enseignement du Saguenay, affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), indique que les postes réguliers à temps plein sont attribués dès le début du mois de juillet, mais qu'il serait difficile de donner les postes à temps partiel plus tôt qu'à la fin mois d'août.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Boivin est le président du Syndicat de l'enseignement du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

On pourrait toujours le faire un petit peu avant, mais il va toujours y avoir des contrats qui vont être offerts, qui vont s'ouvrir, qu'on pense au congé maternité, qu'on pense au congé maladie. Donc, c'est difficile de dire qu'au mois de juin, on est capable d'avoir un portrait fidèle et exact de ce qui se passe au niveau de notre centre de services , a justifié le président de ce syndicat, Jean-François Boivin.

Un nouveau processus à Jonquière

Les processus d'affectation diffèrent toutefois d'un centre de services scolaire à l'autre. À Jonquière, les postes à temps partiel à 100 % d'un temps complet sont donnés dès le mois de juin. Cette nouveauté de cette année a fait des heureux auprès des enseignants.

Ouvrir en mode plein écran Nicole Émond est la présidente du Syndicat de l’enseignement De La Jonquière. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Beaucoup d'heureux, moi, j'en ai entendu parler même au cours de l'été. Et, c'est ce qu'on voudrait aussi pour les temps partiels, sauf que c'est sûr qu'on ne peut pas. Il y a des élèves qui déménagent, il y a des situations de libération imprévues , a souligné Nicole Émond, président du Syndicat de l’enseignement De La Jonquière.

Par ailleurs, au Saguenay, seulement quelques enseignants non qualifiés se sont vus attribuer des postes.

D’après un reportage de Marie-Michèle Bouchard