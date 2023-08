Crise des opioïdes à Ottawa : des élus réclament des actions

Des voix s'élèvent pour dénoncer l’augmentation de l'itinérance et de la toxicomanie à Ottawa à la suite du dossier de Radio-Canada diffusé cette semaine sur le sujet. Même si plusieurs élus et intervenants avouent ne pas être surpris de la situation, l'absence de politique adéquate est particulièrement pointée du doigt.

Je ne suis pas surprise parce qu'on est déjà au courant, [...] mais je suis en même temps surprise qu'il n'y a pas plus d'actions qui aient été prises jusqu'à présent pour redresser le problème qui est très évident , a lancé la députée provinciale d’Ottawa-Vanier, Lucille Collard.

Pour elle, le problème a tellement pris de l'ampleur qu'il n'y a plus assez de ressources pour faire face à la situation.

Lucille Collard, députée provinciale d'Ottawa-Vanier.

Les images sont absolument horribles, c’est difficile de voir ça. Malheureusement, c’est une crise qui est en progression depuis des années un peu partout à Montréal et à Ottawa comme on peut le voir , déplore pour sa part le député fédéral du NPD de Rosemont—La Petite-Patrie, Alexandre Boulerice.

Une situation complexe et amplifiée par la pandémie

En entrevue mercredi avec Radio-Canada, l’avocat et professeur au département de Criminologie à l'université d'Ottawa, Eugene Oscapella, a expliqué que la sévérité du problème à été causée par la pandémie.

Les marchés ont été perturbés, les gens ont été isolés et sont endettés et maintenant on voit ces crises du logement et du coût de la vie. Tout cela mène au désespoir pour certains , dit-il.

Eugene Oscapella, avocat et professeur au département de Criminologie à l'université d'Ottawa.

Selon Eugene Oscapella, la crise des opioïdes à Ottawa aurait pu être maîtrisée bien avant si on traitait la situation comme un problème de santé publique et non en le criminalisant.

Un Avis que partage la députée Lucille Collard qui estime qu'emprisonner les toxicomanes n'est pas une solution. On ne peut pas arrêter tout le monde parce que ça serait de vider les rues pour remplir les prisons. La solution c'est de redresser le problème à la source , fait-elle valoir.

Des solutions qui se font attendre

Pour le député néo-démocrate Alexandre Boulerice, ce problème est aussi la résultante du rejet du projet de loi visant à décriminaliser l'ensemble des drogues sur le territoire.

Malheureusement, les libéraux, même s'ils disent qu'ils doivent se baser sur la science, ont refusé cette initiative du NPD et ça a des conséquences. On aurait pu sauver des vies et on voit qu'il y a encore des gens qui décèdent de ça aujourd'hui , regrette-t-il.

On va continuer à pousser pour d'autres solutions sur les logements sociaux et abordables, mais également davantage de services en santé mentale, c'est ce qui va faire en sorte qu'on sauve des vies.

Le député néo-démocrate Alexandre Boulerice.

De son côté, le député fédéral du Bloc Québécois de Montcalm, Luc Thériault, estime qu'il devrait y avoir des plans de concertation à tous les niveaux de gouvernance dans l'optique de la réduction des méfaits. Ça prend de la prévention évidemment en amont, de la sensibilisation et de l'intervention maintenant , suggère-t-il.

M. Thériault espère qu’il sera possible pour le Comité permanent de la santé d’évaluer dès octobre les effets concrets à court terme des projets pilotes de lutte contre la toxicomanie mis en place dans certaines provinces.

Il y a des gens qui meurent et au-delà du fait que ça peut déranger le quotidien de gens qui ne sont pas toxicomanes. On est face d'une crise qui nous rappelle au quotidien qu'il faut prendre en charge de façon concertée la problématique puis prendre soin de ces gens-là , ajoute-t-il.

Luc Thériault, député fédéral du Bloc Québécois de Montcalm.

La députée provinciale Lucille Collard fustige le manque de volonté du gouvernement Ford qui, selon elle, a d’autres priorités que d'aider les plus démunis.

Pousser le problème dans la cour du fédéral ou de la Ville est une mauvaise façon de voir les choses , déplore-t-elle.

Pour Mme Collard, il faudrait une volonté politique des ministres de se mettre ensemble pour faire appel à des experts afin de développer une stratégie.

Avec les informations de Maude Ouellet, Alexandra Angers et Claudine Richard