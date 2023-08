Quel avenir pour le groupe Wagner après la mort d’Evgueni Prigojine?

La mort présumée du patron de Wagner dans un accident d’avion, mercredi, remet en question l’avenir du groupe de mercenaires, déjà en mauvaise posture après la mutinerie de cet été.

Dans l’avion qui s’est écrasé se trouvait Evgueni Prigojine, le chef de Wagner, mais également Dmitri Outkine, son commandant militaire. L’organisation est décapitée , estime Dominique Arel, titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa. C’est le sommet de l'organisation qui a été éliminé.

Le groupe Wagner, sous la forme qu’on lui connaissait, va certainement disparaître, prédisent les experts.

Après la mutinerie fomentée par son chef en juin, le président Poutine a appris la leçon et ne permettra pas à une autre entité de devenir aussi puissante, souligne Ivan Katchanovski, professeur à la Faculté de sciences sociales de l’Université d’Ottawa.

Ça devenait incontrôlable; c’était un défi pour Poutine et il ne pouvait pas le tolérer , résume-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Des membres du groupe Wagner entamant leur retrait de Rostov-sur-le-Don, mettant ainsi fin à l'insurrection. Photo : AP

En revanche, l'existence d’un ou plusieurs groupes paramilitaires au service du Kremlin, qu’ils portent le nom de Wagner ou non, ne devrait pas être remise en question.

Ils sont très utiles, car ils peuvent faire ce que les forces militaires et de sécurité russes ne sont pas en mesure de faire, explique Ivan Katchanovski. Cela permet au gouvernement russe de nier son implication.

Wagner a permis au gouvernement russe d'avancer ses objectifs politiques à faible coût, tout en maintenant une responsabilité minimale, écrit dans une note d'analyse Catrina Doxsee, du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), à Washington. C'est pour cela, remarque-t-elle, qu'il est peu probable que la Russie abandonne ce modèle.

Wagner a été un outil important pour permettre à la Russie [...] d’étendre son influence géopolitique, d'atteindre ses objectifs militaires et d'obtenir des gains financiers.

Une disparition de Wagner pourrait-elle changer la donne en Ukraine?

Les hommes d'Evgueni Prigojine n’étaient plus présents sur le terrain en Ukraine depuis la mutinerie de juin. Ils ont toutefois joué un rôle primordial dans cette guerre, et notamment permis des gains militaires majeurs, dont les prises de Bakhmout et de Sievierodonetsk, rappelle Dominique Arel. Le groupe Wagner, dans les deux cas, en constituait le fer de lance, souligne-t-il.

Le Kremlin a annoncé plus tôt cette semaine le limogeage du général Sergueï Sourovikine, commandant en chef de l’armée de l’air, considéré comme un proche de Wagner.

Ouvrir en mode plein écran Sergueï Sourovikine était le commandant en chef des forces aérospatiales russes (Photo d'archives) Photo : via reuters / Agence de presse russe Sputnik

Le général Sourovikine était également l’artisan des défenses militaires russes, qui lui ont permis de résister à la contre-offensive ukrainienne.

Ça ne démontre certainement pas que les choses vont bien du côté de l'armée russe, estime M. Arel. Il y a une instabilité assez profonde.

Ces purges affectent les acteurs militaires les plus performants sur le terrain, mais aussi les plus critiques.

La présence de Wagner en Afrique sera-t-elle remise en question?

C’est peu probable, estiment les analystes, dans la mesure où les mercenaires de Wagner y sont très bien implantés et qu’ils jouent un rôle primordial dans la promotion des intérêts russes dans la région.

Les entreprises liées à Wagner sont actives dans le secteur des ressources naturelles, avec un accès privilégié aux mines d’or et de diamants ainsi qu’à l’exploitation forestière. L'organisation joue également un rôle politique influent.

Ouvrir en mode plein écran Manifestation pour célébrer l'annonce du retrait des troupes françaises du Mali. Photo : Getty Images / FLORENT VERGNES

Il y aura probablement des restructurations, mais dans des pays comme la République centrafricaine, où Wagner est très ancré, on peut s'attendre à ce que les commandants restent, parce qu’ils ont déjà des connaissances importantes de réseaux institutionnels qui permettent une implémentation des opérations , souligne Tatiana Smirnova, chercheure postdoctorale au Centre interdisciplinaire de développement international en santé de l'Université de Sherbrooke.

C’est également l’avis de Guillaume Sauvé, chercheur invité au Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CERIUM). La Russie va tenter de préserver sa présence sur ce terrain et de l'étendre , estime-t-il.