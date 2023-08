Fierté dans la capitale : ce qu’il faut savoir avant de se déplacer à Ottawa ce week-end

Dans le cadre des festivités de la Fierté dans la capitale, certaines rues du centre-ville d’Ottawa seront fermées cette fin de semaine, ce qui risque de perturber la circulation. Voici ce que vous devez savoir pour bien planifier vos déplacements.

Dès vendredi 15 h et ce jusqu’à lundi minuit, la rue Bank sera fermée entre les rues Slater et Florence, de même que la rue Somerset, entre les rues O’Connor etBank. La rue Gloucester sera également inaccessible tout le week-end, entre les rues Bank et O’Connor.

Le défilé annuel de la Fierté dans la capitale

Dans le cadre des préparatifs du défilé annuel de la Fierté dans la capitale, des artères routières seront aussi fermées le dimanche 27 août.

Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus dimanche pour le défilé annuel de la Fierté dans la capitale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxane Léouzon

C’est le cas de l’avenue Laurier Ouest, entre les rues Nicholas et Elgin qui sera inaccessible de 6 h à 16 h.

La rue Elgin sera également fermée entre les rues Slater etMcLeod dimanche à partir de midi, et ce jusqu’à 16 h, tout comme la rue Gladstone, entre les rues Cartier et Kent et la rue Kent, entre les rues McLeod et Albert.

Enfin, l'avenue Laurier Ouest sera fermée dimanche entre la rue Lyon Sud et la rue O’Connor, de 15 h à 17 h.

Le défilé annuel de la Fierté dans la Capitale attire des dizaines de milliers de spectateurs et plus de 5 000 participants. Plus de 175 chars allégoriques sont attendus.

OC Transpo maintiendra son service de transport en commun habituel pendant le festival de la Fierté dans la capitale mais des détours sont à prévoir.