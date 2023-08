Une boutique de champignons magiques forcée de fermer à Ottawa

Une boutique qui faisait la vente de champignons magiques sur la rue Bank à Ottawa est forcée de fermer ses portes après deux perquisitions menées par la police d'Ottawa. C'est une querelle entre deux individus qui a d'abord alerté les autorités.

Dans un communiqué publié jeudi, le Service de police d'Ottawa a expliqué que des patrouilleurs se sont rendus à la boutique le 18 août dernier pour intervenir dans un conflit qui opposait le propriétaire de l'établissement, situé au 370, rue Bank, et le locataire.

Sur place, ils ont vu de la psilocybine, des produits comestibles et d'autres accessoires liés à la drogue.

Une perquisition a été réalisée plus tard dans la journée, à la suite de l'obtention d'un mandat. Le Service de police d'Ottawa ( SPO) a saisi des champignons séchés, des bonbons gélatineux et du chocolat contenant de la psilocybine, plus de 6000 $ en devise canadienne ainsi que du matériel pour peser et emballer les produits.

Une deuxième perquisition

L'opération policière n'a toutefois pas refroidi les propriétaires du commerce, qui ont poursuivi leurs activités, a indiqué la police.

Malgré l'exécution du mandat et l'avis du propriétaire de cesser toute activité illégale sur les lieux le 18 août, le locataire a rouvert les portes de son commerce.

Une deuxième perquisition a eu lieu ce jeudi. Deux hommes d'Ottawa, l'un âgé de 24 ans et l'autre de 20 ans, devront répondre à des accusations de possession d'une substance réglementée. L'un d'eux devra aussi faire face à une accusation de trafic.

Tous deux ont été remis en liberté et devront comparaître devant le tribunal à une date ultérieure, confirme le SPO . L'enquête policière se poursuit et d'autres accusations pourraient être portées.

La psilocybine est une substance psychoactive qui peut altérer la perception et produire des hallucinations auditives, visuelles et tactiles. Elle est généralement utilisée à des fins récréatives et est présente naturellement dans certains champignons. Il s'agit d'une substance contrôlée au Canada et son trafic est illégal dans la plupart des cas.