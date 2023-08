Des commerçants de Blanc-Sablon estiment qu’il est plus avantageux de mener des affaires au Labrador, à quelques kilomètres du village.

Ils constatent qu'il leur coûte plus cher de développer un commerce de ce côté-ci de la frontière. Par conséquent, le développement économique tourne au ralenti.

Fais un tour de l’autre côté, tu vas voir combien il y a de commerces de l’autre bord, et on est dans la même région.

Gary Landry est gérant d'une auberge à Blanc-Sablon. Il déplore que les entreprises du village n'arrivent pas à faire compétition à celles de villages voisins, qui sont soumises aux lois de Terre-Neuve-et-Labrador.

Ouvrir en mode plein écran Gary Landry gère l'auberge 4 saisons. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

La plus jeune province du Canada a beau être réputée pour être une province pauvre au pays, le propriétaire du dépanneur, Roger Jones, perçoit un tout autre portrait de sa voisine.

Publicité

Si tu fais un peu de route, tu vas pouvoir constater que les immobilisations, surtout commerciales, sont en avance sur la région de Blanc-Sablon de plusieurs années, pense-t-il.

Ce dernier, propriétaire de plusieurs entreprises des deux côtés de la frontière, est bien placé pour affirmer qu'il coûte moins cher de développer un commerce dans la province anglophone, où la construction d'immeubles coûte une fraction du prix.

Où je paie en moyenne 30, 35 $ de l'heure à Terre-Neuve, à Blanc-Sablon, c'est environ 100 $ de l'heure. C'est probablement trois fois les coûts de main-d'œuvre, calcule Roger Jones.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 1000 personnes habitent la municipalité, qui comporte trois localités : le village de Blanc-Sablon, Lourdes-de-Blanc-Sablon Brador. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Les taxes plus élevées au Québec et la lourde et lente bureaucratie freineraient également l'entrepreneuriat.

Publicité

Dans le passé, Gary Landry possédait un bar dans la région.

Ça me prenait un permis pour la table de billard, un permis pour les machines à boules, un permis pour la musique, un permis pour les vidéos sur la télévision… Là-bas, ils faisaient tout ce que je faisais ici avec un permis.

Les commerçants ont vu disparaître plusieurs entreprises à Blanc-Sablon au fil des ans. Aujourd'hui, le village aurait besoin de plus de logements, d'hébergements pour les touristes, d'espaces de restauration, et bien sûr, d'une épicerie.

Ouvrir en mode plein écran Roger Jones est propriétaire du dépanneur du même nom. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Par le passé, Roger Jones était propriétaire d'un concessionnaire de motoneiges à Saint-Augustin, mais il à dû mettre la clé sous la porte comme la plupart des concessionnaires de Blanc-Sablon.

Tu te lèves le matin en étant un concessionnaire de motoneiges, tu commences ta journée avec un désavantage de 10 % sur ta marge brute… tu dures pas longtemps.

Les entrepreneurs se sentent délaissés par leur gouvernement et réclament de l'aide de Québec.

Gary Landry l'illustre bien : Mon voisin, c'est pas le restant du Québec. Il n'y a pas de route pour nous connecter, mes voisins c'est le Labrador et Terre-Neuve. On a plus d'affinité avec eux autres, parce que c'est eux autres qu'on voit toujours.

Le maire du village, Andrew Etheridge, appuie ces revendications. Cependant, il estime que l'absence de la route 138 est un frein majeur, et qu'il est à court de solution.

Dans la communauté, on a perdu l’espoir, on l’a demandé pendant des décennies, se désole le maire.

Les commerçants somment Québec d’instaurer des politiques d'allègement pour les entrepreneurs de région éloignée.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe