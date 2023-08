L’âme profondément québécoise du nouveau jeu Sea of Stars

Sabotage, le studio indépendant de Québec qui nous a donné le jeu au succès mondial The Messenger, s’apprête à lancer un nouveau titre, Sea of Stars, qui a des accents bien de chez nous.

L’intrigue, qui se déroule avant celle de The Messenger, donc un antépisode, suit l’histoire de deux enfants du Solstice dans leur combat contre les créatures monstrueuses d’un alchimiste maléfique.

En pleine quête, les protagonistes croisent le chemin du Capitaine Klee’shaë (cliché), ou encore de Malkomud (malcommode), deux des nombreux personnages aux noms qui sonnent familiers à nos oreilles.

Ce que je voulais, c’est de faire en sorte que, même si t’es anglophone, tu n’aies pas le choix de prononcer leurs noms en québécois. Tu n’auras pas le choix de dire "malcommode".

Le duo pourra également tomber sur un personnage secret – décrit comme un mononcle queb classique qui fait des jokes pas de punch – qui parle le joual, et ce, peu importe la langue dans laquelle on joue à ce jeu, explique Thierry Boulanger.

L’objectif de tous ces accents québécois : amener les joueurs à s'interroger à savoir d'où vient le jeu .

Fièrement québécois

Thierry Bélanger se sent investi d’une mission : le Québec est reconnu mondialement pour son industrie vidéoludique, mais souvent, on ne se rend pas compte que le jeu auquel on joue a été développé dans la province.

Avec The Messenger, on l’a vécu. Les gens semblaient surpris que le jeu soit une production québécoise. Parce que c’était de calibre, et connu ailleurs. Eille, ce n’est pas vrai. Il faut changer ça.

Sea of Stars, c’est fait ici, on est fiers, et on veut que les gens reconnaissent le Québec à l’international , insiste le PDG.

Et pour renforcer le sentiment de fierté québécoise, le PDG s’affaire à livrer une version québécoise beaucoup plus humoristique du jeu d’ici la fin de l’année, espère-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Thierry Boulanger a cofondé Sabotage Studio avec Martin Brouard en 2016 avec l’intention de créer des jeux à partir de ses souvenirs d’enfance et de libérer sa créativité. Photo : Courtoisie / Thierry Boulanger

On pourra alors y garrocher une bebite , ramasser un couvarcle en roche , et emprunter telle route parce qu'il n'y a y’inke un chemin à partir d’icitte . Un gag de Yolande Ouellet (un mème québécois), qu’on peut déjà voir dans la démo du jeu, y sera également présent.

Est-ce un défi, écrire en québécois? Pas pour le PDG du studio : Tu m’entends parler? Quand je me lance dans la rédaction en québécois, j’écris comme je parle.

La version québécoise, c’est là que je me fais vraiment du fun avec ma propre affaire.

Thierry Boulanger n’est pas à son premier exercice de rédaction en joual; il y a d’abord été initié avec The Messenger, le premier jeu de son studio. Il souhaite non seulement répéter l’expérience, mais aussi mettre en place un guide d’écriture québécoise pour les jeux vidéo.

Ouvrir en mode plein écran On peut avoir un aperçu de la version en joual du jeu «Sea of Stars» dans les démonstrateurs. Mais la version québécoise du titre sortira plus tard cette année. Photo : Sabotage

Il a déjà commencé le travail avec Tommy Gaudet, scénariste au studio Outerminds, à Montréal. Dans un document, ils déterminent ensemble s’ils doivent écrire un moment donné , un manné ou encore un man’né , en deux mots.

On essaie vraiment de standardiser le langage, pour que ça n'ait pas l’air d’une faute de frappe , explique-t-il.

S’il admet épargner à l'équipe de révision cette version du jeu, il teste tout de même son matériel auprès de ses proches plus littéraires.

Un jeu sociofinancé

La pression de réussir pourrait être forte pour l’équipe de Sabotage, qui compte 25 membres. Le premier jeu du studio, The Messenger, a connu un succès international, et Sea of Stars, qui a été sociofinancé, a été la première campagne canadienne à défoncer le million de dollars , avait affirmé à Radio-Canada en 2020 Mariona Ferrer, directrice du créneau d’excellence Québec EPIX, à Québec International.

Ouvrir en mode plein écran The Messenger a jeté les bases de la notoriété de Sabotage Studio. Photo : Courtoisie / Sabotage Studio

Mais Thierry Boulanger a les pieds sur terre : on ne cherche pas à s’acheter des bateaux. On veut juste faire en sorte de pouvoir continuer à faire ce qu’on fait, et être corrects pour lancer un troisième [jeu] ensemble.

Les joueurs et les joueuses pourront lancer une partie de Sea of Stars dès le 29 août prochain sur les consoles PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X et S, Nintendo Switch, ainsi que sur PC.

Le titre sera également offert sur la Xbox Game Pass et sur PlayStation Plus à son lancement.