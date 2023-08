Inquiétude au sujet l’installation du dépôt de compostage de Regina près de Pilot Butte

À quelques semaines du début du ramassage des déchets organiques à Regina, le lieu d’entreposage peine à être déterminé. En effet, l’entreprise EverGen Infrastructure Corporation, chargée du traitement de ces déchets, éprouve des difficultés à trouver un accord avec la Municipalité rurale d'Edenwold.

L’entreprise, basée en Colombie-Britannique, a déposé une demande auprès de la municipalité afin d’exploiter une installation commerciale de compostage pour traiter ces déchets organiques.

Cet endroit est situé juste à l'extérieur de Pilot Butte, en Saskatchewan, une ville à environ 15 kilomètres à l'est de Regina.

Cependant, lors d'une réunion publique organisée mardi, des résidents et certains politiciens locaux ont soulevé de nombreuses objections quant à l'emplacement proposé.

Ceux-ci souhaitent que l'installation soit dans un endroit plus éloigné de la municipalité rurale. Ils se sont dits préoccupés par les odeurs qui pourraient émaner de l'installation et les impacts potentiels sur l'environnement et la nappe phréatique.

Selon la mairesse de Pilot Butte, Peggy Chorney, la Ville n'est pas opposée au compostage, mais elle ne veut pas que l'installation de traitement soit dans son arrière-cour.

Ouvrir en mode plein écran Les habitants de Pilot Butte, en Saskatchewan, craignent qu'une installation de compostage située juste à l'extérieur des limites de la ville ne nuise, entre autres, à l'aquifère. Photo : Radio-Canada / Richard Agecoutay

Lors de cette réunion, était également présent le président de EverGen Infrastructure Corporation, Mischa Zajtmann. Ce dernier a assuré que les préoccupations des résidents étaient prises au sérieux.

Nous allons injecter les capitaux dont cette installation a besoin pour nous assurer qu'elle est totalement conforme, qu'il n'y a pas de risque de contamination de l'eau ni de problèmes d'odeurs , indique Mischa Zajtmann.

Le conseil municipal doit maintenant examiner les propositions du public avant de se prononcer sur la question.

En attendant, la Ville de Regina ne dispose pas encore d'un autre emplacement pour le traitement du compostage, selon la directrice municipale Niki Anderson.

Nous espérons qu’EverGen respectera les obligations qu'elle a contractées , a récemment déclaré Niki Anderson.

La Ville de Regina a distribué des poubelles vertes à de nombreuses résidences ce mois-ci. Ce programme fait partie du but de la Ville de Regina d’empêcher le déversement des déchets organiques dans les décharges. C’est aussi l’une des mesures adoptées pour que la Ville réduise ses émissions à zéro d’ici 2050.

Avec les informations de Nicholas Frew et Alexander Quon