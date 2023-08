Rester ou partir : la question de membres des Premières Nations en zone d’évacuation

Malgré les ordres d’évacuation en vigueur, des membres de Premières Nations dans l’intérieur de la Colombie-Britannique choisissent de rester pour protéger leurs résidences.

Sheri Lysons, une membre de la Première Nation d'Adams Lake, n’aurait jamais cru qu’elle défierait un ordre d’évacuation, mais elle est toujours à sa résidence malgré un ordre d’évacuation lié au feu de forêt de Bush Creek Est.

Je connais les conséquences [d'un refus d'évacuer] , déclare-t-elle. Mais on ne pouvait pas partir, je ne pouvais pas laisser ma maison.

Sheri Lysons est une ancienne cheffe de la Nation. Elle dit avoir 20 ans d’expérience comme pompier volontaire et son partenaire en a plus de 30 ans.

Si les adultes sont restés derrière, Sheri Lyson a, par contre, envoyé sa fille à Salmon Arm, un peu plus loin, avant même que l'ordre d’évacuation ne soit donné.

Sheri Lysons raconte qu'il est difficile de dormir la nuit et que le couple se lève régulièrement pour vérifier si le brasier s’approche.

Elle explique avoir son propre équipement de lutte contre les feux de forêt et qu'elle compte utiliser l’eau du lac Adams pour protéger la maison si c’est nécessaire.

On va lutter aussi longtemps qu’on peut et lorsque ça ne sera plus possible, on partira.