Le feu de forêt stagne près de Yellowknife

Le feu qui menace la capitale des Territoires du Nord-Ouest et qui a forcé l'évacuation de ses habitants est toujours actif, mais ne devrait pas progresser dans les prochains jours, selon les autorités gouvernementales.

Le brasier, recensé à une quinzaine de kilomètres de Yellowknife, a été maintenu en périphérie de la ville grâce aux efforts des équipes terrestres, aériennes et la météo favorable depuis les trois derniers jours.

Dans leur bilan quotidien, les autorités soulignent toutefois que la journée de jeudi et vendredi va augmenter la pression sur les pompiers, en raison des températures élevées, de la faible humidité et des vents plus forts.

C’est un 48 heures important dans nos efforts pour réduire la menace sur la région de la capitale avec la possibilité que le feu s'échappe du périmètre et puisse croître vers l’est , dit le gouvernement dans un communiqué.

Nous allons tout faire pour continuer à contenir le feu et poursuivre notre progression vers une réduction de la menace dans le secteur , ajoute-t-il.

Un travail de longue haleine

Dans les prochains jours, les équipes sur le terrain vont poursuivre leur travail de prévention, qui consiste notamment en des brûlages contrôlés.

De la végétation a aussi été retirée de façon préventive pour réduire le risque de croissance vers l’est.

Des actions directes sont aussi prévues, comme l'arrosage par les pompiers de zone forestière en proie aux flammes.

Un arbre à la fois, les soldats des Forces armées canadiennes sont venus aider à construire le pare-feu qui protège la ville de Yellowknife. Photo : Forces armée canadiennes/Caporal-chef Alana Morin

Des hélicoptères et des avions-citernes vont aussi poursuivre leurs arrosages aériens pour réduire l'intensité du feu.

Les travailleurs s’affairent à terminer une ligne de contrôle de plus de 10 kilomètres vers l’ouest de Yellowknife, couvert de retardant d'incendie.

D’autres équipes, composées d’équipes municipales et d’entrepreneurs privés, poursuivent leurs travaux de protection de la ville en disposant des gicleurs et d’autres mesures protectrices.

Interruption de service

Après avoir annoncé une remise en service complète du réseau de télécommunications, le distributeur NorthwesTel s’est rétracté jeudi. Dans une note envoyée aux médias, l’entreprise a déclaré que le réseau de fibre optique avait subi des dommages dans la région du Slave Sud.

La panne touche le réseau Internet, cellulaire et téléphonique des communautés de Kakisa et Jean-Marie River.

Le secteur était déjà touché depuis la semaine dernière par une panne de réseau, forçant les autorités à transmettre l’avis d’évacuation de la communauté de Kakisa par lettre.

Le réseau de fibre optique a été endommagé par les incendies. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Du côté de Hay River et Fort Smith, le service Internet a été rétabli ces derniers jours, mais la panne actuelle touche maintenant les appels téléphoniques de longues distances pour ces deux communautés.

La situation est évolutive. Nos techniciens se rendront sur le site pour réparer le réseau dès qu’il sera sécuritaire de le faire, mais les communautés devraient s’attendre à être sans service pour les prochaines 24 heures , a déclaré NorthwesTel par courriel.

Ingraham Trail, non maîtrisé

Le feu dans le secteur d’Ingraham Trail, à l’est de Yellowknife, demeure lui aussi actif et non maîtrisé.

Les autorités soulignent toutefois qu’il est peu probable que cet incendie n’atteigne la route Ingraham Trail cette semaine en raison des prévisions météorologiques, des vents et des efforts des pompiers forestiers.

Malgré les efforts des autorités, trois bâtiments ont été détruits en raison des incendies dans le secteur.

Des avions-citernes et des pompiers forestiers poursuivent leur travail de prévention dans cette zone, alors que le feu couvre maintenant une superficie de 50 208 hectares. Selon les autorités, il se situe maintenant à 29 kilomètres de la communauté autochtone de Dettah.