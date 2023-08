Le consortium World Energy GH2 fait un autre pas vers la réalisation d’un mégaprojet énergétique qui ne fait pas l’unanimité sur la côte ouest de Terre-Neuve.

Dans un communiqué jeudi, World Energy GH2 indique avoir soumis au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador son étude d'impact environnemental.

L’entreprise a baptisé son projet Nujio'qonik. Elle envisage deux sites. Elle pourrait construire jusqu’à 164 éoliennes à Port-au-Port, et un autre parc éolien de 164 turbines sur des terres de la Couronne aux monts Anguille, dans la vallée Codroy.

Le projet consiste à utiliser l’énergie éolienne pour l’extraction d’hydrogène, et sa conversion en ammoniac.

World Energy GH2 a engagé le consultant Stantec pour sa soumission. Les grands axes de cette étude environnementale sont les impacts sur l’air, l’eau et la terre, et l’environnement socio-économique.

L’étude d’impact environnemental évoque notamment des changements possibles à la qualité de l’air, des eaux de surface ou souterraines, à la santé humaine, la sécurité publique, la qualité de vie et le bien-être des communautés, des habitats de la faune marine et terrestre, etc.

Le public peut réagir à ces informations soumises par World Energy GH2 en faisant parvenir ses commentaires par écrit (par courriel ou par la poste (Nouvelle fenêtre)) au gouvernement provincial d’ici le 11 octobre.

Une production arrêtée en 2057

World Energy GH2 aimerait commencer à bâtir ses installations à Port-au-Port au milieu de l’année 2024, pour compléter les travaux au début de 2026.

Les travaux dans la vallée Codroy auraient lieu de la fin de 2025 au début de 2027.

En rouge, 164 éoliennes proposées à Port-au-Port, selon un plan soumis au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au printemps 2022. Photo : Radio-Canada / Kristel Mallet

La compagnie ambitionne de commencer à produire de l’hydrogène dans la deuxième moitié de 2025, et de l’ammoniaque au début de 2026. Elle vise de premières exportations d’ammoniac vers l’Europe en 2026.

Pour ériger les deux parcs éoliens, il faudra construire des routes d’accès pour transporter l’équipement, confirme-t-on dans l’étude d’impact.

Si le projet obtient le feu vert du gouvernement provincial, 164 éoliennes seraient construites dans la péninsule de Port-au-Port. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La configuration exacte des parcs éoliens et des autres infrastructures qui seraient construites va dépendre des études qui seront faites sur le terrain.

La compagnie veut aussi construire à Stephenville du logement pour les 1200 à 1500 travailleurs qu’elle compte employer à Port-au-Port durant la construction du site. Dans la vallée Codroy, elle compte bâtir du logement pour de 300 à 500 travailleurs.

World Energy GH2 vise une production qui durerait 30 ans dans l’ouest de Terre-Neuve. Les installations à Port-au-Port fermeraient au début de 2057 et celle de Codroy à la fin de l’été 2058.