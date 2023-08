Le Yukon présente son plan d’action pour endiguer la crise des dépendances

Dans un plan d’action contenant pas moins de 43 recommandations, le gouvernement du Yukon souhaite venir à bout de la crise de consommation de drogues et d’alcool au territoire, sans toutefois présenter d’échéancier.

Sa stratégie, présentée un an et demi après la déclaration de l’état d’urgence, se divise en quatre catégories, soit la prévention, la réduction des méfaits, le traitement et le soutien, ainsi que la sécurité et le bien-être des communautés.

Elle propose notamment la construction d’un nouveau refuge sobre qui vise à offrir un abri pour les persones qui ont arrêté de consommer de l'alcool ou des substances illicites.

Le médecin hygiéniste en chef, Sudit Ranade, souligne l’importance d’un plan d’action qui ratisse large et qui surtout inclut la consommation d’alcool, un problème particulièrement présent au Yukon.

En 2020 au Yukon, le taux d'hospitalisation lié à l'alcool, ajusté selon l'âge, était presque sept fois supérieur à celui du Canada , explique-t-il. Le gouvernement souhaite donc un programme de gestion de la consommation d’alcool, notamment pour que les gens ne boivent plus de substances alcoolisées non propres à la consommation.

Je pense que ce qu’on voit avec cette stratégie c’est une tentative de déterminer les différents angles où nous pourrions avoir un impact et reconnaître que le problème est étendu et touche à plusieurs aspects de la société. Il touche à l’éducation, à la santé, à la justice , illustre le Dr Ranade.

Le document, qui se veut une feuille de route pour les prochaines années, a été élaboré en collaboration avec le gouvernement du Yukon, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le médecin hygiéniste en chef et le Conseil des Premières Nations du Yukon (CYFN).

Nous avons besoin de ça, c’est important , indique le grand chef de CYFN , Peter Johnston, en pointant le document d’une soixantaine de pages.

Ça nous aidera à identifier des ressources pour nos communautés. Ça activera des politiques gouvernementales et des mandats. Le pire que je pourrais voir, c’est que ça devienne un enjeu électoral dans la prochaine campagne électorale , lance-t-il.

La stratégie vise aussi à rendre la Naloxone encore plus accessible.

Depuis le début de l’année, 12 personnes sont mortes des suites d’une surdose liée à la consommation de substance toxique, a confirmé la coroner en chef du Yukon, Heather Jones, qui ajoute que deux décès supplémentaires attendent les résultats toxicologiques pour être confirmés.

Parmi ces décès, 11 faisaient état d'usage de cocaïne, neuf d'opioïdes et huit de fentanyl.

Les communautés hors de Whitehorse pourront mettre en place leurs propres plans de bien-être avec le soutien financier du gouvernement afin que celui-ci soit adapté à leur besoin et réalité. La ministre de la Santé, Tracy-Anne McPhee, indique toutefois que les ressources ne seront pas les mêmes.

Personne n’a oublié les communautés du territoire, mais je dois dire que nous ne sommes pas près de voir des centres de consommation supervisée dans chacune des communautés du Yukon. Nous n’en avons pas la capacité et l’expertise se trouve à Whitehorse , dit-elle.

Sur les 43 recommandations, 14 ont été jugés prioritaires par le gouvernement qui n’a cependant pas spécifié lesquels ni déterminé d’échéancier pour la réalisation de cette feuille de route.