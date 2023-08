Rouge et Or : « 2022 est passée, il faut miser sur une nouvelle conquête », dit Constantin

Glen Constantin s'est présenté devant les journalistes l'air serein et plein de confiance à la veille du premier match de la nouvelle saison. L'entraîneur du Rouge & Or refuse que son équipe s'assoie sur ses lauriers après avoir remporté la Coupe Vanier l'an dernier, mais il se permet tout de même d'entrevoir la possibilité de soulever le trophée au bout du calendrier.

Le titre est en banque, il est dans le coffre. On n’est pas là pour défendre quoi que ce soit, on est là pour gagner un autre titre , a répété Glen Constantin plusieurs fois et en diverses variantes pour bien marteler le fait qu'il n'est pas question de diminuer les efforts sur le terrain cette saison, même si le Rouge et Or de l'Université Laval est champion en titre canadien pour la 11e fois depuis sa victoire de novembre dernier.

Lui-même étant devenu, lors de la saison dernière, l'entraîneur ayant remporté le plus grand nombre de victoires au football universitaire canadien, il aurait pu amorcer 2023 avec un excès de confiance.

Glen Constantin reçoit l'habituelle douche de Gatorade pour souligner la victoire des siens. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / J.P. MOCZULSKI

Il admet que des saisons comme celle de 2022 font qu'il y a une confiance qui s’installe avec le succès, et quand c’est bien géré, ça devient un grand avantage .

Tu ne veux pas être l’équipe qui passe sous le radar, répond Constantin déjà batailleur. Si t’es sous le radar, c'est qu'il y a une raison! Pour nous, le championnat, c’est un but. Il est réaliste, je pense qu’on peut penser compétitionner dans la conférence.

Arnaud Desjardins tient le même discours. C’est sûr qu’une fois que t’as goûté à ça, tu veux le revivre encore d’autres fois , admet le quart-arrière. Comme son entraîneur, on sent l'aplomb et le calme afin d'affronter le Vert et Or de Sherbrooke, au stade de l'Université de Sherbrooke, vendredi. Oui, on est champions en titre, mais on a tout à prouver encore une fois, martèle Desjardins. On est prêt à attaquer nos objectifs et à vivre nos ambitions.

Entouré de son équipe, Nathaniel Dumoulin-Duguay, joueur du Rouge et Or, soulevant la coupe Vanier lors de la 11e victoire de l'équipe, le 26 novembre 2022. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Attention à la pluie!

Comme il n'y a rien de plus imprévisible que les conditions météorologiques, les averses prévues vendredi à Sherbrooke pourraient donner du fil à retordre aux joueurs.

La pluie, surtout le premier match, ça fait toujours peur un petit peu, reconnaît Glen Constantin. La pluie, combinée avec on n’a pas beaucoup frappé [cette saison], ça me fait peur pour les revirements. Va falloir donc prendre soin du ballon. [...] Ça va être important pour nous de bien soulever le ballon, surtout dans des conditions mouillées.

Il dit s'attendre à un match physique, un bon match de football pour commencer l’année .

Jean-William Rouleau croit qu'avec ses coopéquiers, les joueurs terminent le camp d'entraînement en étant, plus prêt [qu'au même moment l'an dernier] à attaquer la saison .

Mital sur le terrain

Le Rouge et Or a dû faire une sortie médiatique, à la mi-août, après que des accusations portées contre le joueur vedette Kevin Mital, ont été rendues publiques.

Malgré la tempête, Kevin Mital sera sur le terrain vendredi soir. On a comme politique de laisser le processus judiciaire aller, on prendra des sanctions après , a réaffirmé l'entraîneur.

Matchs à thèmes

Les partisans du Rouge et Or ont maintenant l'habitude du match en blanc . Il aura lieu lors de la visite des Redbirds de McGill, le 9 septembre, à l'Université Laval.

Les victoires passées de l'équipe, celles de 2003 et de 2013, seront soulignées et célébrées lors du match Rouge et Or pour toujours , le 17 septembre. Le Rouge et Or affrontera alors les Stingers de Concordia.

Et, le 22 octobre, pour le dernier match de la saison à Québec, l'équipe tentera pour une première fois le plus grand pool de [son] histoire , une façon de suivre la partie autrement pour les partisans.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin